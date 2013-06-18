Летние читальни "Некрасовки" заработают в двух столичных парках

Фото: пресс-служба Измайловского парка

С 18 июня по 31 августа в Таганском и Измайловском парках будут работать "Летние читальни" библиотеки имени Н.А. Некрасова. Этот проект стартовал в прошлом году в Саду имени Баумана и имел большой успех у посетителей.

В рамках проекта пройдут творческие встречи с писателями, мастер-классы по рукоделию и "Музыкальный класс". Будет работать "Клуб дачника", где выступят крупные специалисты. Детям и подросткам будут интересны мастер-классы по футбольному фристайлу, армрестлингу, показательные выступления клуба восточных единоборств.

В июле и августе в рамках "Летней читальни" пройдет молодежный фестиваль "Арт-прогулка", на котором можно будет принять участие в поэтическом перформансе "Живые классики", модном показе "Душа в переплете", творческом марафоне поэтов и музыкантов, фотовыставках, выставках картин и инсталляций "Страницы большого города" и в выступлении уличных театров.

Гостем читального зала под открытым небом может стать каждый. Если нужного издания не найдется, то его можно будет заказать у сотрудников или самостоятельно взять литературу в библиотеке. Кстати, записаться в "Некрасовку" также можно будет в парках.