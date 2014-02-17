Форма поиска по сайту

17 февраля 2014, 17:08

Культура

Джоан Роулинг напишет еще один роман под псевдонимом Роберт Гэлбрейт

Джоан Роулинг. Фото: facebook.com/JKRowling

Создательница "Гарри Поттера" вновь станет Робертом Гэлбрейтом: Джоан Роулинг заявила, что намерена выпустить еще один роман под этим псевдонимом. Книга выйдет летом.

Речь в криминальной новелле The Silkworm ("Тутовый шелкопряд") опять пойдет о частном детективе Корморане Страйке и его помощнице Робин Эллакотт. Им предстоит распутать новое зверское убийство – на этот раз жертвой станет писатель по имени Оуэн Куин, сообщает The Guardian.

Миссис Куин уверена, что ее муж пропал без вести, и просит Страйка найти его. Однако детектив выясняет, что дело куда серьезней: оказывается, писатель недавно закончил создание скандальной серии историй, в которой не с самой лучшей стороны описаны практически все его знакомые. Вполне возможно, что если письменные "портреты" будут напечатаны, десятки жизней разрушатся. А значит, в Англии есть огромное количество людей, которым было выгодно уничтожить Куина.

Вскоре выясняется, что писатель действительно убит. Теперь Страйку предстоит выяснить, кто же совершил преступление и какие мотивы были у убийцы.

Напомним, что Роулинг не так давно дебютировала в детективном жанре – написала криминальный роман "Зов кукушки" (The Cuckoo’s Calling). На русском языке он вышел 13 февраля. Джоан Роулинг опубликовала книжку под псевдонимом, "представившись" Робертом Гэлбрейтом. Авторство сказочницы открылось только спустя три месяца после выхода криминального романа на английском языке.

Повествует "Зов кукушки" о таинственной гибели известной топ-модели, которая разбилась, упав с балкона. Все считают, что девушка совершила самоубийство, однако ее брат в это не верит и нанимает частного детектива, который должен разобраться в деле.

Серия книг о "Гарри Поттере" стала поистине культовой: Роулинг сумела погрузить в мир магии не только детей, но и взрослых всего мира. Книги издавались с 1997 по 2007 год, всего их было семь штук. Историю экранизировали в Голливуде, сняв 8 фильмов (последняя книга была "разбита" на две картины). В 2011 году поклонники маленького волшебника со шрамом на лбу увидели заключительную часть экранизации. В 2012 году Роулинг также написала книгу "Случайная вакансия" (Casual Vacancy).
