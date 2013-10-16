Наследники Шекспира: кому вручают главную литературную премию Британии

Элеанора Каттон. Фото: www.themanbookerprize.com

В среду, 16 октября, был объявлен лауреат Букеровской премии 2013. Им стала новозеландская писательница Элеонора Каттон. Престижную награду она получила за роман "Светила". Об истории премии, а также о самых известных в России ее лауреатах - читайте в материале M24.ru.

Букеровская премия учреждена в 1968 году. Она присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке. Осенью 2013 года организаторы расширили географические границы конкурса: согласно новым правилам, премию со следующего года смогут получать граждане любой страны, но по-прежнему за произведение на английском языке, изданное в Великобритании. Победителю вручается чек на сумму 50 тысяч фунтов стерлингов (до 2002 года призовая сумма составляла 21 тысячу фунтов). С 2002 года спонсором Букеровской премии выступает группа компаний Man, потому полное официальное название премии - The Man Booker Prize.

Присуждение премии происходит по следующей схеме. Сначала ежегодно обновляемый консультативный комитет, в который входят два издателя и по одному представителю от писателей, литературных агентов, книготорговцев, библиотек и Фонда Букеровской премии, формирует список из примерно ста книг. Затем утверждается жюри из пяти человек, членами которого, как правило, становятся ведущие литературные критики, писатели, уважаемые представители науки, а также знаковые общественные фигуры. В августе жюри оглашает длинный список, включающий 12-13 произведений, а затем в сентябре из лонг-листа формируется шесть участников короткого списка премии. Таким образом, Букеровская премия в отличие, например, от Нобелевской, вручается не за общий вклад автора в литературу, а за конкретную книгу, изданную в год присуждения премии.

Уильям Голдинг. Фото: www.themanbookerprize.com

Среди самых известных в России букеровских лауреатов можно назвать Уильяма Голдинга, получившего премию в 1980 году за роман "Ритуалы плавания". Книга состоит из трех частей. Первая часть - это дневник молодого чиновника Эдмунда Талбота, отправляющегося из Англии в Австралию, чтобы занять там важный пост, благодаря протекции своего дяди. Тот, отправляя Талбота в путь, попросил его вести дневник. Вторая часть - это письмо священника, мистера Колли, найденное Талботом у него в каюте, и вклеенное в дневник. Письмо является неким альтернативным взглядом на то, что происходило на борту, по сравнению с дневником самого Талбота. Третья часть - это продолжение дневника, подводящее итог произошедшим событиям. Голдинг показывает, насколько разным может быть один и тот же даже очень ограниченный мир с точки зрения двух разных людей и насколько фатальным порой становится это различие.

Однако произведением, принесшим Голдингу мировую славу стало не "Ритуалы плавания", а его дебютный роман "Повелитель мух", за который в 1983 году писатель получил Нобелевскую премию. Речь в книге идет о группе подростков, которые в результате авиакатастрофы оказываются на необитаемом острове. В считанные дни из благовоспитанных мальчиков они превращаются в жестоких дикарей.

Перу Голдинга принадлежит 12 романов, большинство из них переведены на русский язык.

Кроме Голдинга российским читателям хорошо известна Айрис Мердок, получившая премию в 1978 году за роман "Море, море".

Сюжет книги таков: известный театральный режиссер Чарльз Эрроуби, отпраздновавший 60-летний юбилей, решает уехать из Лондона, чтобы наедине с самим собой поразмыслить о прожитой жизни. Для этих целей он покупает дом на берегу моря. В промежутках между прогулкам по окрестностям Чарльз начинает вести дневник - сначала он просто хочет описывать повседневность, вперемешку со своими мыслями, но постепенно дневник превращается в захватывающий роман, перипетии которого заставляют Чарльза вспоминать все свое прошлое.

Айрис Мердок. Фото: www.themanbookerprize.com

За свою долгую жизнь Мердок написала 27 романов и шести пьес, кроме того она известна как автор нескольких философских работ. Мердок стала своеобразным рекордсменом Букеровской премии - она входила в шорт-лист шесть раз.

Еще одним заметным автором в букеровском списке является Салман Рушди - английский писатель индийского происхождения. Его имя стало широко известно после выхода в 1988 году романа "Сатанинские стихи", где писатель выступает с критикой ислама. В связи с этим иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его, а также всех лиц, причастных к изданию книги, к смертной казни. С тех пор писателю приходится скрывать свое место жительства и крайне редко появляться на публике.

Букеровскую премию Рушди получил до всех этих событий в 1981 году за роман "Дети полуночи". В 2006 году книга была переведена на русский язык. Это многоплановое, отчасти фантастическое повествование охватывает историю Индии с 1910 по 1976 годы. В 1993 году "Дети полуночи" были признаны лучшим романом на английском языке за последние 25 лет.

Вслед за Рушди, в 1982 году, премию получил австралийский писатель Томас Кенилли. Его имя мало известно в России, чего не скажешь о фильме, снятом по награжденной книге - это "Список Шиндлера" Стивена Спилберга. В оригинале роман называется Schindler's Ark, то есть "Ковчег Шиндлера", но в русском переводе получил одноименное с картиной название. В основе произведения лежит реальная история немецкого бизнесмена Оскара Шиндлера, спасшего во время Холокоста почти 1200 евреев, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии.

Джон Кутзее. Фото: www.themanbookerprize.com

Нельзя не упомянуть и о южноафриканском прозаике Джоне Кутзее, который стал букеровским лауреатом дважды: в 1983 году за роман "Жизнь и время Михаэла К." и в 1999 году за роман "Бесчестье". Кроме него, таким достижением могут похвастаться только австралийский автор Питер Кэри и британка Хилари Мэнтел. В 2003 году литературная карьера Кутзее была увенчана Нобелевской премией.

Первый из награжденных Букером романов повествует о Южной Африке времен апартеида, а во втором речь идет о жизни университетского профессора, потерявшего из-за связи со студенткой репутацию, работу, мечты о творческих успехах. Критики отмечали, что "Бесчестие" написано под влиянием русской литературной традиции. Россия вообще представляет для Кутзее большой интерес: одна из его книг - "Петербург" - посвящена жизни Федора Достоевского.

Стоит отметить, что кроме уже упомянутых Голдинга и Кутзее, Нобелевской премии удостаивались еще два обладателя Букера, Надин Гордимер и Видиадхар Найпол.

Что касается нынешнего лауреата, 28-летняя Элеонора Каттон стала самой молодой писательницей, получившей главную литературную премию Великобритании. При этом ее 832-страничный роман "Светила" оказался самым длинным в истории премии. Действия книги разворачиваются в 60-х годах XIX века в Новой Зеландии во временах "золотой лихорадки". Главный герой приезжает в Новую Зеландию в надежде попытать счастье на золотых приисках, однако оказывается втянутым в череду загадочных событий.

Это второй роман писательницы, первый - "Репетиция" (The Rehearsal) - вышел в 2008 году. Несмотря на молодой возраст, Каттон получила около десятка литературных наград и премий. Ее книги пока не переведены на русский язык.

Григорий Медведев