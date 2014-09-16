Объявлен шорт-лист литературной премии "Ясная Поляна"

Фото: m24.ru / Александр Авилов

Жюри ежегодной литературной премии "Ясная Поляна" объявило во вторник короткий список номинантов. Получить награду в 2014 году сможет один из семи авторов, сообщается на сайте премии.

В номинации "XXI век" представлены:

Дмитрий Новиков с произведением "В сетях твоих",

Арсен Титов – "Тень Бехистунга",

Евгений Чижов – "Перевод с подстрочника",

Сергей Шаргунов – "1993".

В шорт-лист номинации "Детство. Отрочество. Юность" попали:

Евгений Бунимович – "Девятый класс. Вторая школа",

Елена Матвеева – "Ведьмины круги",

Роман Сенчин – "Чего вы хотите".

У "Ясной Поляны" есть также третья номинация, "Современная классика", но в ней короткого списка нет: имя лауреата жюри огласит во время церемонии вручения премии.

"В этом году короткий список - пожалуй, самый короткий за последние пять лет существ литературной премии "Ясная Поляна". В него вошли только те книги, по которым у членов жюри не было принципиальных расхождений. Это одновременно радостное решение, потому что принято единогласно, и жёсткое, потому что не дало нам возможности включить книги достойные, но поддержанные не всеми членами жюри", - рассказал председатель жюри премии и советник президента России по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой.

Награждение авторов, которые одержат победу, состоится в октябре. Писатели, вошедшие в шорт-лист "XXI века", поделят между собой 150 тысяч рублей, победитель же получит 750 тысяч. Лучшему автору "Детства. Отрочества. Юности" достанется 300 тысяч рублей, а тому, кого выберут в "Современной классике" - 900 тысяч.

В прошлом году в номинации "XXI век" премию "Ясная Поляна" получил Евгений Водолазкин за роман "Лавр". Лауреатом почетной номинации "Современная классика" признан автор произведения о Великой Отечественной войне "Горячий снег" Юрий Бондарев. В номинации "Детство, отрочество, юность" лавры победителя достались Юрию Нечипоренко, написавшему книгу о советском детстве "Свистеть и смеяться".