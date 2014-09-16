Новая книга Стивена Кинга "Мистер Мерседес" выйдет 18 сентября

Фото: издательство "АСТ"

18 сентября на столичных книжных прилавках появится новый триллер Стивена Кинга "Мистер Мерседес". Как уверяет издательство "АСТ", книга заставит особо впечатлительных читателей опасаться чуть ли не каждой проезжающей мимо машины.

На этот раз "мастер ужасов" обратился к детективному жанру. Книга расскажет историю поисков убийцы, который, будучи за рулем Mercedes, протаранил целую группу ни в чем не повинных людей – врезался в очередь на ярмарке вакансий. На кровавом счету злодея – восемь жертв и 15 раненых. Расследовать преступление поручают отставному полицейскому.

По словам самого Кинга, новая книга станет первой частью детективной трилогии.

На создание детектива писателя вдохновил реальный случай: женщина не справилась с управлением автомобилем и врезалась в "Макдональдс".

Стивен Кинг, кстати, уже не в первый раз обращается к "автомобильной" теме. В 1982 году вышел роман "Кристина", речь в нем шла о старенькой машине Plymouth Fury, которая ведет себя как женщина.

В процессе развития событий Кристина – именно так зовет свой автомобиль хозяин – начинает убивать девушек, к которому ревнует любимого водителя.

Стивен Кинг – американский писатель, признанный "король ужаса", мистики, триллера. Родился 21 сентября 1947 года. Кинг написал более 50 романов, около 200 рассказов и повестей, получил множество престижных премий. Кинг - один из самых экранизируемых современных писателей. Среди самых известных фильмов, снятых по его произведениям, – "Сияние" Стэнли Кубрика, "Кладбище домашних животных" Мэри Лэмберт, "Мизери" Роба Райнера, "Побег из Шоушенка" и "Зеленая миля" Фрэнка Дарабонта.



Напомним, что весной мастер остросюжетной мистики Стивен Кинг порадовал поклонников, выпустив продолжение культового романа "Сияние" (1977 год) – книгу "Доктор Сон". "Сияющий" Дэнни повзрослел и теперь работает в хосписе, где при помощи своих сверхъестественных способностей ("сияния") помогает облегчить страдания пациентов. Торранс тяготится своим даром, который напоминает ему о трагических событиях в заметенном снегом отеле "Оверлук".