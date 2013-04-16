"Новые баллады" Дмитрия Быкова зазвучат в столице

18 апреля в Концертном зале им. Чайковского пройдет поэтический вечер Дмитрия Быкова "О чем нельзя. Новые баллады". Он представит зрителям свою лирическую поэзию, несколько необычную для него. Гости вечера первыми смогут оценить "Новые баллады" Быкова, еще до выхода книги.

Как сообщают организаторы мероприятия, на вечере в исполнении автора будут звучать различные стихи, как известные, так и написанные совсем недавно. Поэт будет вести диалог с залом, отвечать на вопросы публики, прочитает свои произведения по заявкам зрителей.

По словам самого Быкова, несмотря на то, что после публикации последнего поэтического сборника, "Блаженство", он написал много новых стихов, время издавать новую книгу пока не пришло. "Мне хочется просто показать публике эти "Новые баллады", - отметил автор.

Напомним, Дмитрий Быков известен широкой публике как писатель, журналист, соавтор проекта "Гражданин поэт" и "Гражданин хороший", а также как официальный биограф Бориса Пастернака и Булата Окуджавы.