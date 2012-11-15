В столице стартовал второй марафон по "буккроссингу"

Более 50 тысяч человек участвуют в "буккроссинге" Москвы

В Москве началась вторая эстафета по "буккроссингу". Любой человек может поделиться прочитанными книгами с городом.

Для этого нужно зарегистрировать издание, которое вы хотите отдать, на сайте "буккросинга". Затем необходимо наклеить на обложку полученный номер и оставить томик в одном из обозначенных мест города.

На сайте можно будет следить за перемещениями книги. В этом развлечении участвуют более 50 тысяч человек. Среди них не только жители разных городов России, но и любители книг из Белоруссии, Украины и Казахстана.

Напомним, акция стартовала в 12.00 в антикафе "Гнездо" на Яузском бульваре. Также среди "безопасных полок" Москвы - магазин "Цветные понедельники" на Сретенском бульваре, чайный клуб "Железный Феникс" в Большом Черкасском переулке, детская библиотека №19 "Пионер" на Большой Дорогомиловской улице и другие места.

Впервые буккроссинг появился в США в 2001 году, затем он переместился в Европу. В Россию "буккроссинг" пришел в 2004 году и постепенно начал набирать обороты.

"Основная наша цель – поделиться прочитанными книгами и превратить мир в огромную библиотеку. Надеемся, что в скором времени копилка "освобожденных" книг пополнится, и число читателей по всей стране достигнет апогея", - заявлял руководитель российского движения Дмитрий Вьюров.

Первый российский буккроссинг-марафон прошел в 2009 году в Санкт-Петербурге. Чаще всего на нем читали книгу Александра Снегирева "Нефтяная Венера". А первая московская эстафета передачи книг прошла в октябре этого года.