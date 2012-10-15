16 октября мир узнает имя лауреата "Букера"

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 16 октября, в Лондоне станет известен обладатель самой престижной в области англоязычной литературы премии - Букеровской.

Всего на соискание было подано 145 заявок. 11 сентября жюри, в которое входят ведущие литературоведы, общественные деятели и представители научного сообщества, огласило список из шести романов-номинантов. Ими стали произведения "Сад вечерних туманов" малазийского писателя Тан Тван Энга, "Плавучий дом" британки Деборы Леви, роман-дебют "Маяк" английской писательницы Элисон Мур, "Наркополис" индийца Джита Тайила, "Зонт" писателя из Лондона Уилла Селфа и "Поднимите тела" писательницы, которая уже получала "букера" в 2009 году, Хилари Мантел. Именно два последних романа называют главными фаворитами в "букеровской гонке", сообщает ИТАР-ТАСС.

Все шесть номинантов получили 2,5 тысячи фунтов, а обладателя главного приза ждет чек на 50 тысяч фунтов.

Букеровская премия была учреждена в 1969 году. Она присуждается за англоязычное произведение автору, проживающему в странах Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. В свое время лауреатами "букера" стали такие известные писатели, как Уильям Голдинг, Айрис Мердок, Кадзуо Исигуро, Томас Кенилли и многие другие.

Уильям Голдинг, автор популярного "Повелителя мух", получил премию в 1980 году за роман "Ритуалы плавания", который стал первым в трилогии "На край света: морская трилогия". В 2005 году канал BBC снял по нему мини-сериал "Путешествие на край земли".

Действие романа происходит на корабле, плывущем из Англии в Австралию. Читатель следит за историей по судовому журналу, который ведет юноша-аристократ Эдмунд Талбот.

Айрис Мердок удостоилась "букера" чуть раньше – в 1978 году. Премию ей принес роман "Море, море", написанный в форме дневника. Главным его героем стал известный театральный режиссер Чарльз Эрроуби, который переехал из шумного Лондона в дом на скалах на берегу моря, и где размышляет о прожитой жизни.

Томас Кенилли знаком многим скорее по экранизации его книги, нежели по самому роману. В 1982 году "букера" писателю вручили за произведение "Ковчег Шиндлера", по которому в 1993 году Стивен Спилберг снял знаменитый "Список Шиндлера". В истории повествуется о немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере, который во время Холокоста спас от гибели более тысячи польских евреев.

Английский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро знаком российским читателям по книге "Не отпускай меня", которая была экранизирована в 2010 году. Она также номинировалась на Букеровскую премию, но получил ее другой роман писателя – "Остаток дня", в экранизации которого снялся Энтони Хопкинс.

Повествование в романе ведется от лица дворецкого Стивенса, который вспоминает события прошлого, не забывая рассказывать о настоящем.

В России существует аналог Букеровской премии – Русский Букер. Эту премию вручают за лучший роман на русском языке, впервые опубликованный в минувшем году. Премия была учреждена в 1992 году по инициативе Британского Совета в России. Первым лауреатом стал писатель Марк Харитонов за роман "Линия судьбы, или Сундучок Милашевича".

Также в разные года премия доставалась Булату Окуджаве, Людмиле Улицкой, Рубену Давиду Гонсалесу Гальего, Александру Морозову, Василию Аксенову и другим. Название лучшего русскоязычного романа этого года станет известно 4 декабря.