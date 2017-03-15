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Новости

15 марта 2017, 10:35

Новости культурного мира

Джоан Роулинг объявила название своей новой книги

Фото: PA Images/Dennis Van Tine

Британская писательница Джоан Роулинг объявила название своей новой книги. Об этом Роулинг написала в своем Twitter.

В своем микроблоге автор книг о Гарри Поттере объявила конкурс: название для новой книги мог предложить любой желающий. После чего писательница выбрала вариант Lethal white. На русский язык его можно перевести как "Смертельно-белый".

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[/html]Главным героем новой книги станет детектив Корморан Страйк, персонаж криминальных романов "Зов кукушки", "Шелкопряд" и "На службе зла". Эту серию книг писательница публикует под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, чтобы у читателей не возникало путаницы с романами про юного волшебника Гарри Поттера.

Именно поттериана сделала Роулинг известной во всем мире. Первая книга "Гарри Поттер и философский камень" вышла в 1997 году и сразу стала бестселлером. В августе 2016 писательница выпустила восьмую легендарной саги "Гарри Поттер и Проклятое дитя", которая стала самой продаваемой пьесой в истории британской литературы, побив рекорд продаж шекспировской трагедии "Ромео и Джульетта".

Книга поступила в продажу в России 7 декабря, и уже за первую неделю было продано более 300 тысяч экземпляров.

литература книги Джоан Роулинг Гарри Поттер новости культурного мира
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