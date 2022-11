Британская писательница Джоан Роулинг объявила название своей новой книги. Об этом Роулинг написала в своем Twitter.

В своем микроблоге автор книг о Гарри Поттере объявила конкурс: название для новой книги мог предложить любой желающий. После чего писательница выбрала вариант Lethal white. На русский язык его можно перевести как "Смертельно-белый".

Ladies and gentlemen, we have a winner. https://t.co/2aOXDYi6qA