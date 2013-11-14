Опубликованы мемуары Майка Тайсона

Майк Тайсон опубликовал свою автобиографию

Американский боксер Майк Тайсон опубликовал автобиографическую книгу "Бесспорная правда". В мемуарах экс-чемпион мира рассказал, как ему удавалось обманывать допинг-контроль и о своих проблемах с наркотиками.

Так, выяснилось, что Тайсон с 2000 года проходил допинг-тест при помощи искусственных половых органов, наполненных чужой мочой. Таким образом ему несколько раз удалось избежать наказания за употребление кокаина и марихуаны, сообщает телеканал "Москва 24".

Тайсон признался, что практически на каждый бой выходил под воздействием наркотиков. Это не мешало экс-чемпиону мира одерживать уверенные победы.

В биографии боксера также рассказывается о скандалах, связанных с Тайсоном. Так, он рассказал о причинах, побудивших его откусить кусок уха Холифилду и укусить за ногу Льюиса на пресс-конференции. Тайсон заявил, что совершил эти поступки под воздействием кокаина.

Напомним, Майк Тайсон - бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. За свою карьеру "Железный Майк" провел 58 боев, в которых одержал 50 побед, в том числе 44 - нокаутом.