"Букера" вручили писателю из Ямайки

Фото: facebook.com/ManBookerPrize

Лауреатом Букеровской премии за 2015 год стал писатель из Ямайки Марлон Джеймс, сообщается на сайте премии.

Престижная литературная награда досталась ему за роман "Краткая история семи убийств", повествующий о выдуманном покушении на певца Боба Марли в 1976 году. Марлон Джеймс, живущий сейчас в Миннеаполисе, стал первым ямайским писателем, удостоившимся "Букера".

Букеровская премия вручается за роман, написанный на английском языке. Раньше получить ее могли только авторы из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. С 2014 года претендовать на награду может любой писатель, независимо от гражданства.

За 47-летнию историю премии ее лауреатами становились Уильям Голдинг, Салман Рушди, Джон Максвелл Кутзее, Иэн Макьюэн, Джулиан Барнс, Хилари Мэнтел и другие. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов. Писатели, попавшие в шорт-лист, получают по 2,5 тысячи фунтов.