Объявлен лонг-лист литературной премии "Дебют"

Во вторник, 14 октября, члены жюри литературной премии "Дебют" назвали имена ста авторов, вошедших в "длинный список". В него попали писатели, поэты, драматурги и эссеисты из Украины, Белоруссии, Казахстана, Израиля и государств Прибалтики. Всего на соискание поступило около 50-60 тысяч произведений.

Конкурс проводится по нескольким номинациям: "крупная проза", "малая проза", "поэзия", "драматургия" и "эссеистика". В этом году в рамках эксперимента появилась еще одна номинация - "фантастика".

В номинации "крупная проза" представлены 15 авторов, в числе которых Ирина Богатырева (Москва; роман "Ганин"), Юлия Веревкина (Рязань; роман "Девятый круг. Ада"), Владимир Лукин (Ялта; повесть "Леночка сдает экзамен, или Персональный отбор"), Степан Ратников (Красноярск; повесть "Гоша Синичкин вещает. Откровения охранника").

"Малая проза" представлена 28-ю авторами. Среди них - Юлия Бондарюк (Мурманск; рассказ "Квартирник"), Екатерина Антоненко (Стаханов, Луганская область; цикл рассказов "Бег в треугольнике"), Ирина Горошко (Минск; цикл рассказов "Семь снов").

В номинации "поэзия" 29 авторов - Анастасия Афанасьева (Харьков; книга стихов "Отпечатки"), Вадим Банников (Москва; подборка стихотворений), Александр Вавилов (Екатеренбург; подборка стихотворений), Григорий Князев (Великий Новгород; подборка стихотворений) и другие.

Полина Бородина (Екатеринбург; пьеса "От безделья ты отпустишь всех китов в океан"), Анастасия Букреева (Санкт-Петербург; пьеса "Каспер и Сьюзи"), Игорь Игнатов (Саратов; пьеса "Блаженны") представлены в номинации "драматургия". Всего в номинации десять авторов.

В номинации "Эссеистика" 18 авторов - Алексей Саломатин (Казань; подборка рецензий и статей "Критический минимум"), Сергей Чередниченко (Раменское, Московская область; подборка статей и эссе), Владимир Козлов (Ростов-на-Дону; подборка статей и эссе) и другие.

Лучших выбирали члены жюри премии "Дебют": Павел Басинский (председатель жюри), Юрий Буйда, Александр Кабанов, Ярослава Пулинович и Владимир Новиков. По словам координатора премии, писателя Ольги Славниковой, в этом году в состав жюри впервые включен лауреат "Дебюта" прошлых лет. Речь о драматурге Пулинович.

Организаторы премии подчеркнули, что на соискание выдвигалось большое количество произведений, присланных из сел и маленьких городов. Можно говорить о появлении жанра "новой деревенской прозы".

Как отметил Павел Басинский, авторы пишут в различных жанрах, используя необычный язык.

"Я нашел для себя жанр "корпоративной прозы" - это произведения о жизни офиса. Меня удивляет, что молодые пишут большие романы. Обычно за них берутся опытные авторы", - отметил Басинский.

Ярослава Пулинович добавила, что современные драматурги начали активно осваивать антиутопию.

"Для драматургов это сложный жанр, требующий особого мастерства. И наконец-то появились комедии, которых так не хватает в театрах", - сообщила Пулинович.

"Короткий список" премии огласят в середине ноября. Церемония награждения лауреатов состоится 11 декабря. Добавим, что в этом году премию вручат в 15-й раз.