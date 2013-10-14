Модный эксперт Бернхард Ретцель научит мужчин быть джентльменами

"Афиша": вышел путеводитель по стилю для джентельменов Ретцеля

Книга "Джентльмен: Путеводитель по стилю и моде для мужчин" появилась на московских прилавках. Написана она журналистом с дизайнерским образованием и признанным знатоком стиля Бернхардом Ретцелем.

Постулаты о том, как должен выглядеть настоящий джентльмен, что, кроме костюма, он может носить и как ему следует подбирать носки к ботинкам, проиллюстрированы в издании красивыми и качественными фотографиями разных эпох.

Внимание читателя обращают не только к одежде, но также к уходу за ногтями и бритью, парфюму, сигарам, сумкам и прочим атрибутам стильного джентльмена. Прочитавшие творение Ретцеля наверняка смогут поразить окружающих внешнем видом и манерами - разумеется, исключительно в положительном смысле.