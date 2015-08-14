Новая книга: "Нулевой номер", Умберто Эко

Каждая новая книга современного классика Умберто Эко – событие в литературном мире. Это утверждение касается и литературоведческих работ писателя, и, тем более, художественных романов Эко.

"Нулевой номер" рассказывает о создании невероятной по своей задумке газеты "Завтра" (проводить параллели с изданием Александра Проханова или нет – дело читателя). Газета признана стать очередным инструментом пропаганды, но формат издания настолько удивителен, что напоминает скорее абсурд, нежели серьезный политический рычаг. Кроме того, создатель газеты, олигарх Вимеркате, собрал в редакционный штат безоговорочных неудачников, чьи имена Умберто Эко позаимствовал у названий шрифтов в Microsoft Word.

На протяжении нескольких месяцев редакция создает нулевой номер газеты, так и не появившейся на прилавках киосков. Каждой статьей редакторы пытаются обогнать время, они пишут о том, что произошло вчера и датируют газету вчерашним днем. Они выдумывают фальшивые гороскопы, сочиняют новости и высказываются о правде и честности. Один из редакторов газеты Романо Браггадоччо пишет о жизни проституток, но в ходе работы начинает изучать Муссолини. Погрузившись в теории заговоров, он находит сведения о том, что Муссолини удалось избежать смерти.

За всем происходящим наблюдает заместитель главного редактора Колонна. Но в его задачи входит не только помощь в работе редакции, но и специальное задание. Колонна нанят литературным негром и пишет книгу о газете "Завтра" – работу, призванную сделать из медиамагната Вимеркате членом солидных кругов и получить политический вес.

Роман "Нулевой номер" – один из самых долгожданных романов писателя. Умберто Эко начал писать его в 1994 году, сразу после "Острова накануне". В основу романа легло академичное изучение работы СМИ, перехода Италии от эпохи первой Республики ко второй, а также операции "Чистые руки" и множества политических мифов и теорий.

