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14 августа 2014, 13:14

На яблочно-книжном фестивале в Коломне откроют литературную кухню

литература мастер-классы Коломна литературные чтения образовательные программы фестивали и праздники мо

Фото: М24

Международный яблочно-книжный фестиваль "Антоновские яблоки" пройдет в Коломне 13 и 14 сентября. Центральными темами фестиваля станут садовые традиции и литература. Участники разобьют английский сад, откроют литературную кухню и поиграют в "яблочные игры".

Гостям фестиваля предложат разбить Английский сад в Коломне, а в усадьбе отца Достоевского – "Даровом" - посадить яблоню, подаренную лондонским Домом-музеем Чарльза Диккенса. Посадка яблони ознаменует возрождение яблоневого сада Достоевских, в котором когда-то росло 650 фруктовых деревьев.

Для развлечения организуют "яблочные" игры, обряды, колядки, лекции и мастер-классы по английскому садоводству.

В рамках фестиваля отметят 120-летие писателя Бориса Пильняка. В честь этой знаменательной даты художники из разных городов создадут инсталляцию, которую разместят в районе улиц Полянская, Ветеринарная, Островского и Льва Толстого.

Пильняк прожил в Коломне с 1913 по 1924 год. Именно Коломне писатель посвятил очерк "На родине Лажечникова" и рассказ "Метель"

Также запланированы открытие литературной кухни "За столом с гением", детской площадки "Щедрое яблоко", павильона "Язык цветов". На ярмарке издательств можно будет купить приглянувшуюся книгу, а на посадском торге – урожай местных садов.

Гостей Коломны порадуют музыкальными джем-сейшнами, вкусными блюдами. На площадке литературного салона организуют выступления литераторов и образовательные мастер-классы.

"Общество любителей вольных прогулок" предложит для любителей пеших и велосипедных маршрутов прогулки по Коломне Пильняка, садам старого города и Коломенскому кремлю", - отметили представители фестиваля.

Фестиваль организован в рамках перекрестного года культуры Россия-Великобритания – 2014.

Добавим, что словосочетание "антоновские яблоки" прочно вошло в русскую культуру благодаря одноименному рассказу Бунина, проникнутого ностальгией по усадебному быту второй половины ХIХ века.

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