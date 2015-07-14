Продолжение романа "Убить пересмешника" появится в России в октябре

Харпер Ли (англ. Harper Lee). Фото: facebook.com/harperlee

Издательство АСТ объявило о том, что новая книга известной американской писательницы Харпер Ли "Пойди поставь сторожа" будет издана на русском языке в октябре 2015 года.

14 июля в США начались продажи продолжения культового романа "Убить пересмешника". Первоначальный тираж новой книги составил 2 миллиона экземпляров.

"В середине 1950-х я написала Go Set a Watchman ("Пойди поставь сторожа"), в которой речь идет о взрослой героине Скаут. Мой редактор был зачарован флэшбэками о ее детстве и убедил меня написать роман, который позже получил название "Убить пересмешника", от лица маленькой девочки", – рассказывает Харпер Ли.

Долгое время сама писательница считала рукопись дебютного романа утраченной. Текст, написанный в середине 1950-х годов, был обнаружен только в 2014 году.

Действие книги происходит спустя 20 лет после событий, описанных в оригинальном произведении. Герои – прежние, это адвокат Аттикус Финч и его дочь Скаут.

Роман "Убить пересмешника", написанный, как стало известно, уже после Go Set a Watchman, впервые был издан в 1960 году. Роман считается отчасти автобиографическим и ведется от лица дочери адвоката, который защищает в суде чернокожего, несправедливо обвиненного в изнасиловании белой женщины.

Общий тираж книги превышает 30 миллионов экземпляров, роман переведен на 40 языков мира. В 1961 году Харпер Ли получила за него Пулитцеровскую премию. Экранизация произведения выиграла несколько престижных премий, в том числе три "Оскара".