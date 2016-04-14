Форма поиска по сайту

14 апреля 2016, 16:50

Культура

LIVE: писатель Дмитрий Гайдук читает растаманские сказки народов мира

15 апреля в арт-кафе "Море внутри" публицист, писатель и сказочник Дмитрий Гайдук прочитает растаманские сказки, полные ярких персонажей и невероятных приключений. В основу его произведений лег фольклор народов мира. Дмитрий много путешествует и записывает легенды, поверья, заговоры, частушки и другое самобытное творчество.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 15 марта в 19:30
  • Что: литературные чтения
  • Кто: Дмитрий Гайдук
  • Кому смотреть: любителям волшебных сказок

В ожидании трансляции смотрите:


