LIVE: писатель Дмитрий Гайдук читает растаманские сказки народов мира

15 апреля в арт-кафе "Море внутри" публицист, писатель и сказочник Дмитрий Гайдук прочитает растаманские сказки, полные ярких персонажей и невероятных приключений. В основу его произведений лег фольклор народов мира. Дмитрий много путешествует и записывает легенды, поверья, заговоры, частушки и другое самобытное творчество.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19:30.
- Когда смотреть: 15 марта в 19:30
- Что: литературные чтения
- Кто: Дмитрий Гайдук
- Кому смотреть: любителям волшебных сказок
