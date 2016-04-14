Форма поиска по сайту

14 апреля 2016, 15:34

Культура

LIVE: как и где пройдет "Библионочь" в этом году

18 апреля в ТАСС состоится пресс-конференция, приуроченная к всероссийской и московской акциям "Библионочь – 2016". По всей стране мероприятие пройдет 22 апреля, а в Москве – 23 апреля, во Всемирный день книги и авторского права. В этот раз часть программы будет посвящена Году российского кино.

Об особенностях программы и организации акции расскажут:

  • первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов;
  • руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
  • генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино Вадим Дуда;
  • генеральный директор Центральной универсальной научной библиотеки имени Некрасова Мария Привалова.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 18 апреля в 15:00
  • Что: обсуждение акции "Библионочь-2016"
  • Кто: организаторы мероприятия
  • Кому смотреть: москвичам

