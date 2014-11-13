Новый роман Анджея Сапковского о ведьмаке появится в книжных магазинах

Анджей Сапковский. Фото: sapkowski.pl

Новый роман Анджея Сапковского "Сезон гроз" скоро появится в московских книжных магазинах. После 15-летнего перерыва писатель вновь вернулся к своему нашумевшему циклу "Ведьмак". Читателей ждет встреча с ведьмаком, его верным другом Лютиком и чародейкой.

"Сезон гроз" написан в той же манере, что и романы основного цикла. Но это не продолжение и не приквел о юном Геральте, отметили в издательстве АСТ.

Листая роман мастера польской фантастики, читатель погрузится в магическую атмосферу, полную интриг и чародейских тайн. В романе витиевато переплетаются сюжетные линии, а финал истории о ведьмаке удивит своей нетривиальностью.

Добавим, что на русском языке роман издается впервые.