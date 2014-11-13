Новый роман Анджея Сапковского о ведьмаке появится в книжных магазинах

Анджей Сапковский. Фото: sapkowski.pl
Новый роман Анджея Сапковского "Сезон гроз" скоро появится в московских книжных магазинах. После 15-летнего перерыва писатель вновь вернулся к своему нашумевшему циклу "Ведьмак". Читателей ждет встреча с ведьмаком, его верным другом Лютиком и чародейкой.
"Сезон гроз" написан в той же манере, что и романы основного цикла. Но это не продолжение и не приквел о юном Геральте, отметили в издательстве АСТ.
Листая роман мастера польской фантастики, читатель погрузится в магическую атмосферу, полную интриг и чародейских тайн. В романе витиевато переплетаются сюжетные линии, а финал истории о ведьмаке удивит своей нетривиальностью.
Добавим, что на русском языке роман издается впервые.
О ведьмаке"Сага о ведьмаке" — цикл книг польского писателя Анджея Сапковского в жанре фэнтези. Первый рассказ цикла был опубликован в 1986 году. По мотивам произведений был снят телесериал, выпущены две компьютерные игры ("Ведьмак" ,"Ведьмак 2: Убийцы королей"), написана и поставлена рок-опера. На родине писателя издавались комиксы о похождениях Геральта и других героев книг цикла.
Главный герой серии – ведьмак Геральт. Его работа – за деньги уничтожать чудовищ. Как и другим ведьмакам, в детстве ему с помощью мутаций были приданы большая сила, мгновенная реакция и ускоренный метаболизм.
У Геральта есть свой этический кодекс, поэтому он старается не участвовать в политических интригах королей и чародеев. Однако оказывается втянут в один из конфликтов.
