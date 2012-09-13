15 и 16 сентября пройдет Кубок по спортивной орнитологии

В выходные пройдут соревнования на Кубок Москвы по спортивной орнитологии на особо охраняемых территориях. Участники должны будут найти птиц и определить их вид

На особо охраняемых природных территориях столицы в выходные пройдет Кубок Москвы по спортивной орнитологии "Осень - 2012", сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Задача участников соревнований – найти и определить вид, к которому принадлежит птица. Этот вид орнитологии называется "бёрдинг". Все участники разобьются на "новичков" – в этой классификации смогут участвовать все желающие, и "экспертов" – тут смогут играть только призеры прошлых соревнований.Призовые места будут в обеих категориях.

Победителем в своей классификации станет та команда, которая наберет больше всего очков за фотографирование и правильное определение птиц.

15 сентября стартует первый этап Кубка. Он пройдет в парке "Москворецкий" и в Крюковском лесопарке. 16 сентября первый этап пройдет в Терлецком лесопарке, на лесной опытной даче академии имени Тимирязева, в природных заказниках "Долгие пруды", "Теплый стан", а также в природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево" и "Кузьминки-Люблино".

Второй этап Кубка пройдет 14 октября в Битцевском лесу, а торжественное награждение победителей – 21 октября.