LIVE: 1 300 человек читают "Войну и мир" за 60 часов

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8 декабря состоится эпичное завершение Года литературы. 1 300 чтецов из 30 городов мира на протяжении 60 часов будут озвучивать страницы великого романа Льва Толстого в прямом эфире. Проект "Война и мир. Читаем роман" призван доказать, что любовь к литературе способна объединить людей разных национальностей, возрастов, профессий, религиозных и политических взглядов.

В чтениях примут участие Алексей Петренко, Алиса Фрейндлих, Николай Цискаридзе, Марина Неелова, Лариса Голубкина и многие другие. Трансляция охватит территории от Калининграда до Камчатки, от Земли Франца-Иосифа до Парижа, видео покажут из тронного зала Эрмитажа, Исторического музея и других мест, описанных в романе.

Смотрите прямую трансляцию всех 60 часов на портале Москва онлайн. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.