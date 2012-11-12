Отрывки из запрещенных книг прочтут в столице

Фото: ИТАР-ТАСС

С 12 по 18 ноября в книжном магазине "Додо" пройдет "Неделя запрещенных книг". В рамках мероприятия вспомнят, какие известные книги запрещали, попробуют разобраться, почему это происходило.

В разные времена из мировых библиотек изымали "Над пропастью во ржи" Сэлинджера, "1984" Оруэлла, "Улисс" Джойса, "Прощай, оружие" и "По ком звонит колокол" Хэмингуэя, а также многие другие книги, некоторые из которых сегодня изучают в школах и университетах. В рамках мероприятия будут читать любимые отрывки из этих запрещенных книг.

А начнется неделя с обсуждения закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Взрослые и дети попробуют разобраться, какие книги можно читать подрастающему поколению, а какие нельзя. Также рассмотрят вопрос о том, как говорить с детьми о вещах, попадающих в категорию "18+".