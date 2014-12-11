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Сериалы

11 декабря 2014, 18:31

Детектив Джоан Роулинг "Зов кукушки" станет сериалом

литература сериалы Джоан Роулинг экранизации Роберт Гэлбрейт

Фото: facebook.com/CormoranStrikeNovelsOfficial

Детектив автора "Гарри Поттера" (Harry Potter) Джоан К. Роулинг "Зов кукушки" (The Cuckoo’s Calling), который она выпустила под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, станет сериалом. Телеадаптацицей романа займется телеканал BBC One.

В сюжет многосерийной драмы войдут также события, описанные в продолжении "Зова кукушки", детективе "Шелкопряд" (The Silkworm), сообщает Deadline.

Романы, выпущенные под псевдонимом, рассказывают о бывшем участнике военных действий в Афганистане Корморане Страйке, ставшем частным детективом. В "Зове кукушки" Страйк и его помощница Робин расследуют загадочную смерть известной модели Лулы Лэндри, в "Шелкопряде" - пропажу писателя Оуэна Квина.

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Напомним, что в феврале на том же BBC One стартует многосерийная экранизация другого "взрослого" романа Роулинг, "Случайная вакансия" (The Casual Vacancy). В ней сыграет целая плеяда британских телезвезд, в том числе на экране появится Майкл Гэмбон – он же профессор Альбус Дамблдор из "Гарри Поттера" (Harry Potter).

Кроме того, 18 ноября 2016 года выйдет экранизации книги Роулинг "Фантастические звери и места их обитания", увидевшей свет в 2001 году. Сама книжка позиционируется как учебник, по которому Поттер занимался в Хогвартсе. Главным героем фильма, основанного на "пособии", станет его вымышленный автор – маг-зоолог Ньют Скамандер.

Джоан Роулинг дебютировала в детективном жанре с криминальным романом "Зов кукушки". На русском языке он вышел 13 февраля.

Писательница опубликовала книжку под псевдонимом, "представившись" Робертом Гэлбрейтом. Авторство сказочницы открылось только спустя три месяца после выхода криминального романа на английском языке.

"Зов кукушки" - это история таинственной гибели известной топ-модели, которая разбилась, упав с балкона. Все считают, что девушка совершила самоубийство, однако ее брат в это не верит и нанимает частного детектива, который должен разобраться в деле.

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