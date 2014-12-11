Детектив Джоан Роулинг "Зов кукушки" станет сериалом

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Детектив автора "Гарри Поттера" (Harry Potter) Джоан К. Роулинг "Зов кукушки" (The Cuckoo’s Calling), который она выпустила под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, станет сериалом. Телеадаптацицей романа займется телеканал BBC One.

В сюжет многосерийной драмы войдут также события, описанные в продолжении "Зова кукушки", детективе "Шелкопряд" (The Silkworm), сообщает Deadline.

Романы, выпущенные под псевдонимом, рассказывают о бывшем участнике военных действий в Афганистане Корморане Страйке, ставшем частным детективом. В "Зове кукушки" Страйк и его помощница Робин расследуют загадочную смерть известной модели Лулы Лэндри, в "Шелкопряде" - пропажу писателя Оуэна Квина.

Напомним, что в феврале на том же BBC One стартует многосерийная экранизация другого "взрослого" романа Роулинг, "Случайная вакансия" (The Casual Vacancy). В ней сыграет целая плеяда британских телезвезд, в том числе на экране появится Майкл Гэмбон – он же профессор Альбус Дамблдор из "Гарри Поттера" (Harry Potter).

Кроме того, 18 ноября 2016 года выйдет экранизации книги Роулинг "Фантастические звери и места их обитания", увидевшей свет в 2001 году. Сама книжка позиционируется как учебник, по которому Поттер занимался в Хогвартсе. Главным героем фильма, основанного на "пособии", станет его вымышленный автор – маг-зоолог Ньют Скамандер.