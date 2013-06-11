В пяти московских парках откроются книжные павильоны

В столичных парках установят специальные книжные павильоны

16 июня в 16:00 в Парке искусств "Музеон" состоится открытие проекта "Книги в парках". Проект продлится до сентября в пяти центральных московских парках.

В ЦПКиО имени Горького, Парке искусств "Музеон", Саду Эрмитаж, Таганском парке и Саду им. Баумана появятся деревянные конструкции в форме беседок и скамеек – "Гоголь-модули". Это павильоны-трансформеры, где издательства, книжные магазины и букинисты будут продавать книги по демократичным ценам. "Гоголь-модули" созданы молодыми архитекторами АРХИWOOD специально для проекта "Книги в парках". Отбор книг проводят кураторы проекта: популярные писатели, критики, литературоведы, сообщают в пресс-службе департамента СМИ и рекламы Москвы.

По словам заместителя руководителя департамента Юлии Казаковой, "Книги в парках" – это проект, который создан, чтобы вернуть интерес к книге и обратиться к тем, кто сейчас не слишком вовлечен в чтение.

Кроме этого, "Книги в Парках" представят общероссийскую акцию "Книги моей жизни". В ее рамках актеры, писатели, политики, среди которых Андрей Макаревич, Михаил Веллер, Илья Лагутенко, Владимир Познер, Карен Шахназаров, Михаил Швыдкой и многие другие, – создали именные книжные коллекции. Посетители парков смогут купить любимые книги кумиров.

Открытие проекта состоится 16 июня в 16:00 в Парке искусств "Музеон".