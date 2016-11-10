Страна читает "Мастера и Маргариту" вслух на "Москве онлайн"

11 ноября стартует многочасовое чтение романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Проект приурочен к 125-летию со дня рождения писателя. В нем примут участие известные актеры, режиссеры, теле- и радиоведущие, а также все те, кто оставил видеозаявку и прошел конкурсный отбор. Читать роман будут в восьми крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке и других, а также в Тель-Авиве. Зрители смогут побывать в "Нехорошей квартире", понаблюдать за ее обитателями и даже потанцевать на балу у Сатаны.

Смотрите прямую трансляцию в формате 360° на портале Москва онлайн 11 ноября в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

