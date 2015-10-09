"Русский Букер" огласил список финалистов премии

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

9 октября в Москве был оглашен шорт-лист одной из важнейших литературных премий "Русский Букер". В короткий список попали работы Романа Сенчина, Алисы Ганиевой, Юрия Покровского, Гузель Яхиной, Александра Снегирева и Владимира Данихнова. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Первой в списке финалистов 2015 года стоит Алиса Ганиева и ее роман "Жених и невеста". Также там представлены романы "Колыбельная" Владимира Данихнова, "Среди людей" Юрия Покровского, "Зона затопления" Романа Сенчина, "Вера" Александра Снегирева и "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной. Имя лауреата "Русского Букера" за 2015 год будет известно в 4 декабря.