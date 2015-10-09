Форма поиска по сайту

09 октября 2015, 15:23

Культура

"Русский Букер" огласил список финалистов премии

9 октября в Москве был оглашен шорт-лист одной из важнейших литературных премий "Русский Букер". В короткий список попали работы Романа Сенчина, Алисы Ганиевой, Юрия Покровского, Гузель Яхиной, Александра Снегирева и Владимира Данихнова. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Первой в списке финалистов 2015 года стоит Алиса Ганиева и ее роман "Жених и невеста". Также там представлены романы "Колыбельная" Владимира Данихнова, "Среди людей" Юрия Покровского, "Зона затопления" Романа Сенчина, "Вера" Александра Снегирева и "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной. Имя лауреата "Русского Букера" за 2015 год будет известно в 4 декабря.

Литературная премия "Русский Букер" была создана в 1991 году. Ежегодно букеровское жюри награждает писателей за лучший роман, написанный на русском языке. Лауреатами "Русского Букера" становились такие писатели, как Людмила Улицкая, Михаил Шишкин, Олег Павлов, Александр Иличевский, Михаил Елизаров и многие другие. В 2014 году победителем конкурса стал Владимир Шаров, получивший награду за роман "Возвращение в Египет".
