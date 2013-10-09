Книжный "Нобель": в Швеции вручат главную литературную награду мира

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 10 октября, в Стокгольме объявят лауреата Нобелевской премии по литературе. О самых интересных фактах за всю историю существования этой награды читайте в материале M24.ru.

Возраст не помеха

Самым молодым нобелевским лауреатом по литературе стал в 1907 году английский писатель Редьярд Киплинг, на момент вручения ему было 42 года. Ровно через сто лет, в 2007 году, его соотечественница Дорис Лессинг оказалась самым пожилым писателем, когда-либо получавшим эту награду. Ей, и ныне здравствующей, было 88 лет.

Самый высокопоставленный лауреат

Уинстон Черчилль, получивший в 1953 году премию "за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности", занимал пост премьер-министра Великобритании.

Лучший дебют

Немецкий прозаик Томас Манн получил премию в 1929 за роман "Будденброки", написанный в 1900 году. За это время он успел создать не менее выдающуюся "Волшебную гору", а также десяток новелл, но шведские академики посчитали нужным отметить именно первый роман автора.

Без отлагательств

Самую стремительную писательскую карьеру, увенчавшуюся Нобелевской премией, удалось сделать Александру Солженицыну. С момента его первой публикации (повесть "Один день Ивана Денисовича" в журнале "Новый мир") до получения награды в 1970 году прошло всего восемь лет. Бытует мнение, что выбор Шведской академии был обусловлен политическими мотивами, однако следует помнить, что главный антисоветский текст Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" был напечатан лишь в 1973 году. Нобелевскому комитету на момент вручения были доступны уже упомянутый "Один день...", романы "Раковый корпус" и "В круге первом", а также несколько рассказов.

"Отказники"

Первым, кто отказался от Нобелевской премии был шведский поэт Эрик Аксель Карлфельдт. Он занимал должность постоянного секретаря Нобелевского комитета по литературе и считал, что по этой причине не может принять награду. Премию ему все-таки вручили в 1930 году, посмертно.

Борис Пастернак, 1935 год. Фото: ИТАР-ТАСС

В 1958 году Борис Пастернак отказался от награды под угрозой высылки из СССР. Известие о присуждении ему Нобелевской премии за опубликованный на Западе роман "Доктор Живаго" спровоцировало травлю поэта со стороны Союза писателей, и отказ от премии не смог ее остановить. С тех пор в наш язык вошла хрестоматийная фраза "Я Пастернака не читал, но осуждаю". Лучшим комментарием всех этих событий со стороны Пастернака стало стихотворение "Нобелевская премия", в котором есть строчки: "Что же сделал я за пакость,/ Я убийца и злодей?/ Я весь мир заставил плакать/ Над красой земли моей". В 1989 году Шведская академия, признав отказ поэта от премии вынужденным, вручила диплом и медаль его сыну.

В 1964 году от премии отказался французский философ и романист Жан‑Поль Сартр. Таким образом он выразил свой протест против игнорирования нобелевским комитетом писателей из коммунистических государств. Не исключено, что академики прислушались к мнению мятежного экзистенциалиста, потому что лауреатом следующего года стал Михаил Шолохов.

Одна на двоих

Александр Солженицын, 1994 год. Фото: ИТАР-ТАСС

В ситуации, когда "нобелевка" разделяется между двумя или тремя учеными, нет ничего необычного - такое случается ежегодно. В то же время писатели всегда получают премию единолично. Существует лишь четыре исключения: в 1904 году премию получили французский поэт Фредерик Мистраль и испанский драматург Хосе Эчегарай-и-Эйсагирре. В 1917 году премию разделили между собой датчане Карл Гьеллеруп и Хенрик Понтоппидан. В 1966 году премия была вручена израильскому писателю Шмуэлю Агнону и шведской поэтессе Нелли Закс, писавшей на немецком языке. Наконец, в 1974 году шведские академики также не смогли выбрать единственного лауреата и вручили премию двум своим соотечественникам, прозаикам Эйвинду Юнсону и Харри Мартинсону.

Прекрасная половина

Первой женщиной, удостоенной Нобелевской премии по литературе в 1909 году стала шведка Сельма Лагерлеф. С тех пор лауреатами стали еще 11 женщин.

Наши лауреаты

Нобелевской премии удостоились пять русскоязычных авторов. Однако лишь трое из них были гражданами нашей страны.

Первым премию в 1933 году "за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы" получил Иван Бунин. К тому моменту он уже 13 лет жил во Франции после эмиграции из Советской России.

В 1958 году награда была присуждена уже упомянутому Борису Пастернаку с формулировкой "За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа".

В 1965 году нобелиатом стал Михаил Шолохов "за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время". Отмеченный шведскими академиками роман "Тихий Дон" он написал за четверть века до этого события.

В 1970 году в Стокгольм отправился Александр Солженицын, получивший премию "за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы".

Иосиф Бродский, 1987 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Наконец, в 1987 году "Нобеля" получил Иосиф Бродский, за 15 лет до этого покинувший СССР и ставший гражданином США. Он был награжден "за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии", таким образом, шведы отметили не только его стихи, но и англоязычную эссеистику. Событие, при других обстоятельствах ставшее бы общенациональным торжеством, прошло практически незамеченным официальными советскими СМИ. Друзья из России передали Бродскому галстук Пастернака, который по легенде тот надел на прием в шведском посольстве в Москве, где ему объявили о присуждении Нобелевской премии. В момент получения награды галстук автора "Доктора Живаго" лежал у Бродского в кармане, потому что "нобелевский" дресс-код предполагает фрак и бабочку.

Великие недождавшиеся

Нобелевскую премию, как и любую другую, часто обвиняют в необъективности. Действительно, среди ее лауреатов есть и давно забытые писатели, и те, кто известен только в рамках национальных литератур. С другой стороны, существует довольно объемный список общепризнанных классиков, которые золотой медали с профилем изобретателя динамита так и не получили. Среди них Август Стриндберг, Антон Чехов, Лев Толстой, Франц Кафка, Роберт Фрост, Уистен Оден, Владимир Набоков, Джеймс Джойс, Поль Валери, Хорхе Луис Борхес и многие другие.

Делаем ставки

Британские букмекеры называют самым вероятным нобелевским лауреатом этого года японского писателя Харуки Мураками. Ставки на него принимают в соотношении 5 к 2. В тройке фаворитов также белорусская писательница Светлана Алексиевич и канадка Элис Мунро.

Григорий Медведев