08 октября 2015, 17:31

Культура

Литературный Нобель: от Ивана Бунина до Светланы Алексиевич

Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС

8 октября 2015 года в Стокгольме белорусской писательнице Светлане Алексиевич была присуждена Нобелевская премия по литературе.

Таким образом, Алексиевич стала первым русскоязычным автором после Иосифа Бродского, получившим одну из важнейших литературных премий мира.

M24 в хронологическом порядке вспомнил всех отечественных авторов, поднявшихся на вершину литературного Олимпа.

Иван Бунин

Первым отечественным нобелевским лауреатом в 1933 году стал Иван Алексеевич Бунин. Автор "Темных аллей", "Жизни Аресеньева" получил награду с формулировкой "за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы".

"Девятого ноября в далекой дали, в старинном провансальском городе, в бедном деревенском доме телефон известил меня о решении Шведской академии" – именно так начал свою речь классик, которая заканчивалась словами: "Впервые Нобелевская премия присуждена изгнаннику..."

Фото: ТАСС/Репродукция Михаила Рогозина

Борис Пастернак

Спустя 25 лет, в 1958 году, Шведская академия присудила главную литературную награду автору "Доктора Живаго" Борису Леонидовичу Пастернаку. Стоит отметить, что на Нобелевскую премию Пастернак выдвигался неоднократно – он ежегодно попадал в список претендентов на соискание с 1946 по 1950 годы, а также в 1957 году. Примечательно, что в последний раз кандидатуру Пастернака выдвинул прошлогодний лауреат – классик французской литературы Альбер Камю. Присуждение звания нобелевского лауреата послужила началом травли поэта в Советском союзе и 27 октября Пастернак был исключен из Союза писателей СССР, а уже в феврале 1959 года ему начали угрожать статьей "За измену Родине". Поэт отказался от премии, награда была вручена семье покойного лауреата.

Фото: ТАСС

Михаил Шолохов

Уже в 1965 году награда досталась третьему русскому писателю – на этот раз с лауреатом стал Михаил Александрович Шолохов. Его наградили с формулировкой: "за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время".

Шолохов стал единственным советским писателем, получившим Нобеля с согласия руководства СССР. Отмечается, что классик намеренно не поклонился вручавшему награду Густаву Адольфу VI. Автор "Тихого Дона" объяснил это так: "Мы, казаки, ни перед кем не кланяемся. Вот перед народом – пожалуйста, а перед королем не буду, и все…"

Фото: ТАСС/Василий Егоров

Александр Солженицын

Четвертым в списке русских писателей-нобелевцев стал Александр Солженицын. В 1970 году ему наградили "за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы", однако диплом и денежное вознаграждение автор романа "Архипелаг ГУЛАГ" получил лишь в 1974 году, после высылки из СССР.

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Иосиф Бродский

Наконец, последним до сегодняшнего дня русскоязычным писателем-лауретом стал Иосиф Александрович Бродский. В 1987 году поэт, эссеист и драматург получил награду "за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии". После этого русскоязычные авторы более 20 лет не получали столь высокой награды.

Фото: AP/ТАСС

Светлана Алексиевич

8 октября 2015 года премию получила Светлана Алексиевич – белорусская писательница, автор романов "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики" и многих других работ. Ее роман "Время секонд-хенд", выпущенный в 2013 году завершил цикл "Красный человек. Голоса утопии". Книга получила хорошую оценку среди российских, белорусских и европейских критиков. В тот же год Алексиевич первый раз попала в список кандидатов на соискание Нобелевской премии по литературе. В 2015 году она стала лауреатом премии, врученной с формулировкой: "за многоголосное творчество – памятник страданию и мужеству в наше время".

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. В прошлом году нобелевским лауреатом в области литературы стал французский писатель Патрик Модиано, автор книг "Кафе утраченной молодости", "Горизонт" и "Улица темных лавок". Он получил приз "за искусство памяти, благодаря которому он описал самые непостижимые человеческие судьбы и раскрыл жизненный мир оккупации". В 2013 году премия была присуждена канадской писательнице Элис Манро, написавшей сборники "Слишком много счастья", "Беглянку", "Танец счастливых теней".
