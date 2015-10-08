Привезенный из Франции письменный стол Цветаевой передадут дому-музею поэтессы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

8 октября исполняется 123 года со дня рождения Марины Цветаевой.

Как сообщается на сайте департамента культуры Москвы, ко дню рождения поэтессы и 25-летию дома-музея в Москву будет передан письменный стол Марины Цветаевой, за которым она работала в Ванве под Парижем в годы эмиграции.

Цветаевский стол передает в дар гражданин Франции Владимир Викторович Востриков, сохранивший этот ценный предмет.

Также 8 октября будет вручена VI Внеочередная литературная премии имени М.И. Цветаевой. Церемония награждения и концерт органной музыки пройдут в доме-музее в Борисоглебском переулке.

Марина Ивановна Цветаева – русская поэтесса, прозаик, переводчица, одна из крупнейших поэтов XX века.

Родилась в 1892 году в Москве в семье профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева и пианистки Марии Мейн.

В 1910 году выпустила свой первый сборник "Вечерний альбом". Всего поэтесса создала 15 сборников стихов, 13 поэм, а также сказки и множество эссе.

В мае 1922 года Цветаева разрешила уехать из страны, но уже в 1939 году Цветаева вернулась в СССР вслед за мужем и дочерью. 31 августа 1941 года покончила жизнь самоубийством в доме Бродельщиковых, куда вместе с сыном была определена на постой.