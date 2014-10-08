В Москве пройдет литературный велоквест в честь 200-летия Лермонтова

Фото: m24.ru

В столице состоится первый велоквест по лермонтовским местам. Он приурочен к 200-летию писателя, которое будут отмечать 15 октября, сообщает пресс-служба департамента культуры.

В велоквесте "Москва Лермонтова" примут участие три команды студентов из московских вузов. Они посоревнуются в знании истории Москвы и литературы, а также скорости передвижения по городу на велосипедах.

Участники квеста увидят дома, где жил поэт и люди из его ближайшего окружения, а также побывают в местах, знаковых для биографии писателя.

Финал игры пройдет в Доме-музее Лермонтова на улице Малая Молчановка, дом 2. Участников велопробега примут участие в экскурсии по дому, а в финале пройдет награждение победителей.

В департаменте культуры отмечают, что это будет первая совместная акция музея "Садовое кольцо" и Государственного литературного музея станет началом цикла велосипедных квестов по литературной Москве.

Напомним, что в музее имени А.С. Пушкина уже открылась крупнейшая за последние годы выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Здесь можно увидеть оригиналы произведений, рисунки, письма, автографы и другие экспонаты, связанные с жизнью и творчеством поэта.

Экспозиция выставки "Мой дом везде, где есть небесный свод…" объединила документальный, предметный и художественный материал из более трех десятков архивов и музеев. Большое количество экспонатов широкой публике показываются впервые.

На выставке, например, можно увидеть личные вещи поэта – дорожную шкатулку, сафьяновые чувяки, а также прижизненные портреты, рукописные альбомы с рисунками, два секретных военно-судебных доклада по Делу расследования обстоятельств дуэлей поручика Лермонтова – с де Барантом в 1840 году, и роковой, с Мартыновым.

Большой раздел юбилейной выставки посвящен лермонтовским местам. "Путешествия, поездки – в карете, на перекладных, верхом – были постоянным уделом Лермонтова. Исследователями жизни поэта было подсчитано, что за свою короткую жизнь поэт провел в дороге целый год", - сообщается в пресс-релизе.

Выставка продлится до 10 декабря.