Награда за слово: как работает жюри "Русского Букера"

В среду, 8 октября, члены жюри литературной премии "Русский Букер" назвали авторов, чьи романы попали в "короткий список" премии 2014 года. В числе финалистов – Анатолий Вишневский ("Жизнеописание Петра Степановича"), Наталья Громова ("Ключ. Последняя Москва"), Захар Прилепин ("Обитель"), Виктор Ремизов ("Воля вольная"), Елена Скульская ("Мраморный лебедь") и Владимир Шаров ("Возвращение в Египет").

О том, как романы и рассказы выдвигаются на соискание литературных премий, по каким критериям жюри отбирает лучших, лауреатов какой премии награждают бутылкой водки и яблоком, почему писатели не любят психологов и куда исчезают талантливые авторы – в материале сетевого издания M24.ru.

85 романов за полгода. Как работает жюри "Русского Букера"

Прочитать от корки до корки более 80 романов за несколько месяцев – это не шутка, а профессиональная обязанность членов жюри "Русского Букера".



В этом году из поступивших на соискание 85 произведений в "длинный список" отобрали 24, затем сформировали "короткий" – из шести.

"В среднем, чтобы прочитать все книги, нам требуется от четырех месяцев до полугода. Каждому члену жюри курьер привозит книги на дом. Их разбивают на порции по десять штук, чтобы сразу не пугать большим количеством литературы. Но прочитать все не получается. С чем-то приходится лишь внимательно знакомиться", - рассказал филолог, писатель, драматург, член жюри премии "Русский Букер" Денис Драгунский.

Прежде чем книга попадет в руки члену жюри, ее нужно выдвинуть на соискание, то есть предложить в качестве участника литературно-премиального состязания. К номинантам "Русского Букера" предъявляют несколько требований: роман, повесть или сборник рассказов должны выйти в определенный срок на бумажном носителе (интернет-публикации не принимаются). Выдвигать произведения на премию могут писатели, директора библиотек, литературоведческие институты, редакции.

"Есть специальный букеровский комитет, который ежегодно собирает новое жюри. Преобладают в нем литераторы, однако есть и человек не из литературного мира, но имеющий отношение к искусству. В этом году это скульптор. Члены жюри из разных городов, так как премия не московская", - отметил литературовед, литературный критик, прозаик, председатель жюри "Русского Букера" Андрей Арьев.

Обсуждение произведений при формировании "длинного" и "короткого" списков порой затягивается на несколько часов. Спорят много, так как ассортимент жанров и тем огромен. Победителя выбирают голосованием.

"Нынешних авторов волнует наличие в мире зла. С этим связана большая часть сюжетов. Некоторые из реальности переходят в мир фантастики. Мифический элемент преобладает во многих произведениях. Получается, что внутренний и внешний миры героя описываются внятно, но как только герой начинает общаться с другими людьми, то пропадает психологическая точность. Возможно, потому что при обильных социальных контактах человек все чаще чувствует себя одиноким. Люди боятся делать свой внутренний мир достоянием гласности. Тех, кто его обнажает, считают злодеями. Неслучайно в произведениях 2013 – 2014 годов герои-психологи непременно негодяи", - добавил Арьев.

Бессонные ночные бдения за горами книг и продолжительные дискуссии позади. Жюри определяет шестерку финалистов, каждый из которых получает 150 000 рублей. Из "короткого списка" еще предстоит выбрать лауреата. Ему причитается 1 500 000 рублей.

"Сегодня у нас одна-две премии с крупным денежным содержанием, которое позволяет авторам-победителям в течение года – двух заниматься творчеством, не думая о дополнительном заработке. В основном же деньги чисто символические. Главное – лауреат, особенно если это молодой автор, получает моральную поддержку, интерес со стороны читателей и издателей. В книжных магазинах на книгу ставят отметку "лауреат премии". Это привлекает внимание покупателей", - пояснил Драгунский.

Но вот беда – написал некий Иван Иванов замечательный роман про мир во всем мире, стал лауреатом премии, подписал контракты с ведущими столичными издательствами, получил хороший процент от продажи своих книг и… пропал. Год проходит, другой, ждут читатели новых литературных шедевров от Иванова, а он как в воду канул, не пишет.

"Я знаю несколько лауреатов, которые после своего букеровского успеха ничем нас больше не порадовали. Но есть и те, кому премия помогла раскрыть потенциал. Например, Павел Басинский получил премию за книгу про бегство Льва Толстого из Ясной Поляны и написал вторую – про полемику Толстого и Анны Кронштадтской", - отметил Драгунский.

Директор Государственного литературного музея, профессор РГГУ, председатель жюри Национальной литературной премии "Большая книга" Дмитрий Бак считает, что если автор запомнился читателям лишь одним произведением, то это не является показателем ложного присуждения ему премии.

"Сэлинджер, например, известен главным образом как автор одного романа, но от этого не менее велик, и такие случаи не единичны. Впрочем, с премией "Большая книга", дело обстоит не так: ее лауреатами становились Павел Басинский, Людмила Сараскина, Дмитрий Быков, Леонид Юзефович, Владимир Маканин – это все авторы, работающие в литературе много и постоянно", - добавил Бак.

По мнению Виктора Драгунского, проблема современной литературы сегодня не в авторах-однодневках, а в чрезмерной традиционности. Пишут благопристойные социальные романы на французский лад в духе Бальзака и Золя.

"Такое впечатление, что мы еще не прошли 1930-е года ХХ века. Все уныло, как в советское время. Есть авторы, которые не боятся экспериментировать, но на премии они не выдвигаются", - резюмировал Драгунский.

Мнение писателя Премии существуют в первую очередь для читателей, которые получают ориентир в литературном мире. Потому что книги, вышедшие в финал престижных литературных премий, прошли несколько этапов отбора, их читали эксперты. Если взять финальные списки "Русского Букера" и "Большой книги", то вполне можно составить себе круг чтения на год, это лучшие книги года. Премии – это еще и привлечение внимания к культуре, и неплохая финансовая поддержка авторов, так как сейчас призовой фонд премий достигает трех миллионов рублей. Но есть другой поворот. Премии – это зло. Лауреаты считают, что достигли совершенства и могут быть уверены в своем статусе. Но в литературе ни в чем нельзя быть уверенным. Сомнение – один из немногих двигателей писательского процесса. Юрий Буйда писатель

О чем пишут – более или менее понятно. А кто пишет? Мы попросили членов жюри "Русского Букера" создать портрет автора-номинанта. Оказалось, это мужчина в возрасте 50 лет – опытный писатель, за плечами которого несколько уже изданных книг. Женщины и молодежь на премию "Русский Букер" номинируются реже.

Премия за честность. Чем опасны литературные награды?

Труд писателя нелегок, да и оплачивается скудно. Сегодня литературные премии оказывают авторам финансовую поддержку, которую те не могут получить от государства (большинство премий организованы частными лицами).

Владислав Отрошенко. Фото: ТАСС/Олег Булдаков

"Оборотная сторона медали – премиально-ориентированная критика, которая сводится к тому, чтобы лоббировать какие-то произведения, либо обращать внимание читателей на авторов, удостоившихся каких-то премий. Некоторые литераторы и вовсе пишут "под премию". Я как-то присутствовал на присуждении одной литературной награды. Когда у автора спросили, почему он свою вещь назвал повестью, а не рассказом, он ответил: "Подумал, что Казаковская премия (присуждается за рассказ – прим. ред.) не такая большая в части денежного вознаграждения, поэтому премия за повесть мне подходит больше", - поделился воспоминанием писатель, член жюри премии "Ясная поляна" Владислав Отрошенко.

Писатель, лауреат "Большой книги" сезона 2012 – 2013 Юрий Буйда считает, что авторы при всем желании не могут "подогнать" произведение под премию.

"Это миф. Эксперты премии, как и все остальные люди, подвержены влиянию времени и моды на ту или иную тему. Если, грубо говоря, в моде "Анна Каренина", а ты написал "Войну и мир", то каким бы достойным не был твой роман, награды тебе не видать", - пояснил Буйда.

В свою очередь Дмитрий Бак считает, что тема в литературе не имеет никакого значения, главное мастерство исполнения.

"Можно интересно и масштабно написать хоть о героях или о преступниках, о мировых событиях или ничтожных мелочах быта. Гоголь, когда задумывал произведение, которое символически отражает бытие России, "героем времени" сделал пройдоху и жулика. Несмотря на это, в итоге на свет появилось великое произведение", - напомнил Бак.

Правда, не всегда статус лауреата премии гарантирует читательский интерес к книгам автора. В 1990-е годы тиражи романа Юрия Буйды "Дон Домино", вошедшего в шорт-лист "Русского Букера", не поднимались.

"Дон Домино" впервые сначала вышел во Франции. А уже спустя 10-12 лет – в России. Сейчас людей приучили, что нужно ориентироваться на литературные премии. Моя книга "Вор, шпион и убийца" (попала в финал "Большой книги" - прим. ред.) вышла в сумме почти 10 000 тиражом. Но для сравнения, когда книга попадает в шорт-лист Гонкуровской премии во Франции, ее тиражи достигают 250 000 экземпляров. При этом население Франции вдвое меньше, чем в России. Там иные традиции чтения и оплаты труда писателя. Если автор получил Гонкуровскую премию, то он о своем быте может больше не беспокоиться", - добавил Буйда.

Бутылка водки и яблоко – в награду. Особенности литературных премий

Почему же так привлекательны литературные премии? По словам Владислава Отрошенко, призовые фонды некоторых премий довольно существенны. Например, финалисты "Ясной поляны" получают от 300 до 900 тысяч рублей в зависимости от номинации.

"Но существуют довольно престижные премии, у которых вовсе нет материальной составляющей. Допустим, лауреатам премии Андрея Белого по традиции дается бутылка водки и яблоко вприкуску. Хорошо, если премия идет писателю на пользу. Плохо, когда это превращается в бизнес - человек садится за стол и пишет книжку с мыслью о том, что получит награду", - считает Отрошенко.

По мнению эксперта, премия существует не зря, если наиболее полно отражает основные тенденции в области литературы, а не плетется следом за литературным процессом.

"В наши премиальные списки часто попадают произведения, авторы которых в столице не известны. Например, в списках этого года есть писатель из Екатеринбурга Арсен Титов – не дебютант, но его имя мало кому знакомо. Для Москвы и Санкт-Петербурга он станет открытием", - рассказал Отрошенко.

Как отметил Дмитрий Бак, сегодня в России действует несколько десятков литературных премий. Иногда в их основе так называемое частно-государственное партнерство. По такому принципу работает и "Большая книга". Ее учредителями являются как государственные ведомства, так и общественные организации, частные компании. Бюджетные средства при этом не расходуются.

"У каждой премии свои законы. Есть премии "жанровые", например, премия "Русский Букер" вручается за лучший роман, премия Ивана Петровича Белкина – за лучшую повесть, премия Юрия Казакова – за лучший рассказ. В "Большой книге" награждают произведения разных жанров: романы, повести, рассказы, мемуары, биографические исследования, документальные повествования. Номинироваться не могут лишь поэты и драматурги", - подчеркнул Бак.

В число крупных литературных премий помимо "Большой книги", "Русского Букера" и "Ясной поляны" входят награда для молодых авторов "Дебют", премия Александра Солженицына, "Национальный бестселлер" и премия для поэтов "Московский счет". Каждая премия дает автору возможность самореализации, а читателю – возможность выбора.

Мнение эксперта Литературные премии должны стимулировать продажи книг, вызывать у читателя интерес. Посредством премий также поощряют за литературные заслуги и выявляют новые имена. Но, к несчастью, в России с новыми именами туго. И премии сейчас не влияют на продажи из-за своей предсказуемости. Отмечу положительный факт - из кризиса премиального процесса вышла премия "Национальный бестселлер". Был момент, когда во всех премиях фигурировали одни и те же авторы. Потерялась интрига. Сейчас в других премиях она значительно меньше развита, чем в "Национальном бестселлере". Эта премия выделила много достойных книг и авторов, в числе которых Павел Крусанов, Ксения Букша, Владимир Сорокин. Кстати, мнение жюри во всех литературных премиях всегда субъективно. Борис Куприянов российский издатель, публицист, заместитель директора Московского городского библиотечного центра

Важность литературных наград очевидна. Основной минус – случай, когда премия для автора становится самоцелью.

По мнению писателя Владислава Отрошенко, настоящий литератор может обойтись без награды, будет работать, даже если завтра исчезнут все премии в мире.

И он прав. Премия – не показатель таланта. Ведь ни Достоевский, ни Толстой в свое время литературных наград не получали, их творчество оценивают другой меркой – признанием читателей.

Премия "Русский Букер" Первая негосударственная премия в России после 1917 года – "Русский Букер" - учреждена 9 октября 1992 года. "Русский Букер" создан по модели британской "Букеровской премии". Отличие в том, что романы на премию в Англии номинируют сами издатели. Жюри "Русского Букера" состоит из пяти человек и ежегодно избирается Букеровским комитетом из числа видных литераторов и деятелей культуры. Жюри собирается три раза. Первый раз оно определяет "длинный список" . В него входят все произведения, допущенные к конкурсу. Затем составляется "короткий список", в который попадают шесть финалистов. Третий этап – определение лауреата премии. В разные годы финалистами премии становились Людмила Улицкая, Захар Прилепин, Леонид Юзефович, Ольга Славникова. Лауреата премии 2014 года назовут 5 декабря.



