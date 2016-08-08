Зомби и постапокалипсис: Сергей Лукьяненко дописал новый роман "КваZи"

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

8, 9, 10, 11 издательство "АСТ" презентует новый фантастический детектив Сергея Лукьяненко "КваZи". Об этом сообщается на официальной странице "АСТ" в Facebook. Новый роман автора "Ночного дозора" частично опубликован в блоге автора, а бумажный вариант уже сегодня можно купить в книжных магазинах. Встречи с автором и автограф-сессии пройдут в магазинах "Москва" на Тверской, "Библио-Глобус", "Молодая Гвардия", "Московский Дом Книги" и "Читай город".

Также 11 августа "АСТ" презентует в магазине "Читай город" новую книгу нашумевшей молодой российской писательницы Стейс Крамер "Мы, с истекшим сроком годности". Стейс Крамер – это псевдоним. Автора скандальной книги "50 дней до моего самоубийства" – дебютного произведения писательницы, зовут Анастасия Хохлова.

А еще "АСТ" приглашает своих читателей на встречи с Антоном Долины, Львом Рубинштейном, Натальей Правдиной и автором книг серии STALKER Юрием Уленговым, которые состоятся в ближайшие дни. За расписанием встреч можно следить на странице "АСТ" Facebook.