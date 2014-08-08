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Фестивали

08 августа 2014, 19:00

На "Книжном воскресенье от M24.ru" можно будет читать и слушать музыку

литература чтение свежий воздух время с детьми фестивали и праздники Книжное воскресенье

Фото: m24.ru / Юлия Накошная

В это воскресенье, 10 августа, сетевое издание M24.ru и проект "Книги в парках" пригласят москвичей в парк искусств МУЗЕОН. Здесь состоится большой книжный праздник с играми, литературными чтениями, лекциями, буккроссингом и концертом. Вести праздник будет знакомый зрителям программы "Афиша" телеканала "Москва 24" Иван Распопов.

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Книгу - в каждый дом

На "Книжном воскресенье от M24.ru" будет работать точка буккроссинга. Специально для события издательство "АСТ" подготовило 250 томов лучших отечественных и зарубежных авторов. Понравившиеся новинки удастся унести с собой, оставив взамен какую-нибудь другую книгу. Среди произведений, которые окажутся на книжных полках, - творения Бориса Акунина и Джона Толкина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга и Анны Гавальда.

Фото: m24.ru / Александр Авилов

Борис Лапаренок, pr-директор издательства "АСТ"

Наша основная задача - создать тренд чтения, сделать его популярным занятием среди детей и взрослых. Так что, как только появляется возможность интегрировать книги в развлекательное мероприятие, мы с удовольствием участвуем.

На наших полках в рамках "Книжного воскресенья от M24.ru" будет 60 наименований книг. Это произведения Александра Никонова, Эдварда Радзинского, Бориса Акунина, Марта Кетро. В том числе, будет Толкин с третьей частью "Властелина колец". Также привезем детскую и юношескую литературу. Мы старались выбирать книги с самой качественной печатью и яркими иллюстрациями - такие, которые будет очень приятно листать и держать в руках.

Каждую книгу представим в 3-4 экземплярах, но если какие-то произведения будут пользоваться особенным спросом - непременно отправим дополнительный тираж.

Для книжного праздника в МУЗЕОНЕ мы выбирали самые качественные и интересные издания, а также книги, которые вышли недавно и пользуются большим спросом. Например, автобиография Владимира Познера – мы уверены, что она будет полезна читателю.

Помимо современной литературы найдется на наших полках и классика – тот же Джон Р.Р. Толкин. Впрочем, классика – это литература, которая доступна, она, как правило, есть в каждом доме. А мы бы хотели познакомить нашу аудиторию с новинками книжной индустрии. С теми книгами, о которых, люди, может быть, еще не слышали, хотя эти издания являются отражением сегодняшней действительности.


Занимательная химия и большой концерт

Для самых маленьких гостей МУЗЕОНА откроют специальную детскую зону. Здесь пройдут научные мастер-классы: ребята будут делать роботов из фетра (16.00), собирать калейдоскопы (18.00) и опытным путем изучать химические реакции (19.00). На "Химической кухне" ребятам предстоит приготовить слоистый коктейль, порисовать на молоке и сделать "Лимонадный фонтан".

Вера Громакова, "ИнноПарк"

Мы видим миссию "ИнноПарка" в том, чтобы сделать науку доступной и интересной для детей, так как школа и родители не всегда способны заинтересовать ребенка этой темой. Для того, чтобы понять, что наука - это интересно, ребенку достаточно поучаствовать хотя бы в одном мастер-классе. Кроме этого, одна из наших целей - общая популяризация науки. "Книжное воскресенье" даст нам возможность заинтересовать большое количество детей и взрослых.

В МУЗЕОНЕ мы проведем два мастер-класса и два воркшопа. Все они будут, конечно, научной тематики. Один их мастер-классов - "Робот из фетра" - рассчитан на детей помладше, он скорее творческий, чем научный.

Мастер-классы будут длиться по часу, это полноценной занятие, количество одновременно участвующих детей - до 12 человек. Воркшоп - занятие на полчаса, немного попроще, с более короткой теоретической частью.

На книжном празднике удастся послушать лекции: читать их будут британская поэтесса Шинейд Моррисси и певец Павел Артемьев. А еще отгремит большой концерт, участие в котором примут молодые и талантливые группы и исполнители - Родион Газманов, Groove Etiquette, Young Adults, Shoo, Kosmax и Ася Пивоварова, "Два поэта", Analog Attention. Они поднимутся на сцену с 15.30 до 20.10.

Groove Etiquette. Фото предоставлено проектом "Книги в парках"

Шуня Балашова, организатор концертной программы

В апреле этого года мы уже проводили концерт молодых, свежих и амбициозных групп, представляющих пока не очень известные, но интересные, смелые и неожиданные проекты, в рамках субботника M24.ru в парке "Красная Пресня". Тогда семь команд-участниц собрали множество восторженных отзывов посетителей.

В этот раз, помимо команд, дебютировавших в прошлом проекте, мы позвали три новые группы: Асю Пивоварову с ее солнечной музыкой, мечтательных "Два Поэта" и, на сладкое: Lividup - сверхмодных ребят из Тюмени, которые, ни много ни мало, выиграли интернет-конкурс на лучший кавер от самого Антона Беляева из Therr Maitz. А еще гости книжного праздника услышат группу Young Adults. Обширная программа пройдет с 17.30 до 20.00.

Мы хотим представить слушателям солнечную, добрую и, главное, качественную музыку. Люди, которые окажутся поблизости, наверняка не смогут устоять перед соблазном потанцевать под наши сеты. Все группы очень разные по стилю и звучанию, но эгергетика у каждой из них одинаково прекрасна.


"Книжное воскресенье" пройдет с 15.30 до 20.00.

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