В США издали книгу цитат Канье Уэста

Редактор Герберт Лу собрал самые известные цитаты Канье Уэста в книгу под названием "The World According to Kanye" ("Мир по Канье"), сообщает Entertainment Weekly. "В основном люди видят Канье в тех карикатурных образах, которые создают средства массовой информации, представляя его эксцентричным, импульсивным, высокомерным и самовлюбленным," – пишет автор в предисловии книги. "Тем не менее, Канье также творческий, современный, трудолюбивый, сообразительный и умный человек. Он также, порой, на удивление уравновешен и проницателен."

На 250 страницах книги собраны цитаты из интервью, публичных выступлений и твиттера музыканта о жизни, искусстве, любви и моде, подобранные под определенное настроение. Книга выложена в онлайн доступ.