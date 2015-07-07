Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля 2015, 17:18

Культура

В США издали книгу цитат Канье Уэста

Редактор Герберт Лу собрал самые известные цитаты Канье Уэста в книгу под названием "The World According to Kanye" ("Мир по Канье"), сообщает Entertainment Weekly. "В основном люди видят Канье в тех карикатурных образах, которые создают средства массовой информации, представляя его эксцентричным, импульсивным, высокомерным и самовлюбленным," – пишет автор в предисловии книги. "Тем не менее, Канье также творческий, современный, трудолюбивый, сообразительный и умный человек. Он также, порой, на удивление уравновешен и проницателен."

На 250 страницах книги собраны цитаты из интервью, публичных выступлений и твиттера музыканта о жизни, искусстве, любви и моде, подобранные под определенное настроение. Книга выложена в онлайн доступ.

литература книги цитаты Мир по Канье Канье Уэст

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика