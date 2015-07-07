Фото: m24.ru
11 июля в саду "Эрмитаж" состоится акция "Спасем книгу!", в рамках которой все желающие оставят ненужные книги или приобретут новые, сообщает пресс-служба сада.
Эту акцию сад "Эрмитаж" проводит совместно с библиотекой киноискусства имени С.М.Эйзенштейна.
Участники акции смогут оставить здесь ненужные книги, а взамен совершенно бесплатно забрать домой те, которые принесли другие.
Можно будет также ознакомиться с книгами, подготовленными сотрудниками Библиотеки киноискусства имени С.М. Эйзенштейна. Гости "Эрмитажа" смогут погрузиться в чтение на лавочках или в кафе на территории сада.
Кроме того, это – прекрасная возможность встретиться с людьми, разделяющими любовь к книгам.
Место: сад "Эрмитаж"
Вход свободный