07 июля 2015, 13:19

В саду "Эрмитаж" состоится акция "Спасем книгу!"

Фото: m24.ru

11 июля в саду "Эрмитаж" состоится акция "Спасем книгу!", в рамках которой все желающие оставят ненужные книги или приобретут новые, сообщает пресс-служба сада.

Эту акцию сад "Эрмитаж" проводит совместно с библиотекой киноискусства имени С.М.Эйзенштейна.

Участники акции смогут оставить здесь ненужные книги, а взамен совершенно бесплатно забрать домой те, которые принесли другие.

Можно будет также ознакомиться с книгами, подготовленными сотрудниками Библиотеки киноискусства имени С.М. Эйзенштейна. Гости "Эрмитажа" смогут погрузиться в чтение на лавочках или в кафе на территории сада.

Кроме того, это – прекрасная возможность встретиться с людьми, разделяющими любовь к книгам.

Дата: 11 июля с 12.00 до 17.00

Место: сад "Эрмитаж"

Вход свободный

