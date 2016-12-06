Лауреатов литературной премии "Большая книга" объявят 6 декабря

Фото: bigbook.ru

Имя победителя Национальной литературной премии "Большая книга" станет известно на торжественной церемонии в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте премии.

Автор, занявший первое место, получит 3 миллиона рублей, за второе полагается 1,5 миллиона, за третье – 1 миллион рублей.

Среди претендентов – Владимир Динец ("Песни драконов"), Леонид Юзефович ("Зимняя дорога"), Мария Галина ("Автохтоны"), Петр Алешковский ("Крепость"), Алексей Иванов ("Ненастье"), Александр Иличевский ("Справа налево"), Евгений Водолазкин ("Авиатор"), Анна Матвеева ("Завидное чувство Веры Стениной"), Людмила Улицкая ("Лестница Якова"), Сергей Солоух ("Рассказы о животных"), Саша Филипенко ("Травля").

Победителем читательского голосования, которое завершилось 29 ноября, стала Людмила Улицкая с романом "Лестница Якова". Второе место читатели отдали Марии Галиной с романом "Автохтоны", третье - роману "Авиатор" Евгения Водолазкина.

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году. В разные годы ее лауреатами становились Владимир Сорокин, Людмила Улицкая, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков и другие писатели.