Живые поэты: Александра Воробей

Город: Киев Возраст: 26 лет Любимые поэты: Иосиф Бродский, Лина Костенко, Аля Кудряшева

дышишь наоборот

обнимаешь подушку – она тебе свет и щит.

жалостливый февраль гладит скорбью по волосам.

снег ложится неровными складками, топорщит,

словно шерсть у дворняги-пса.

боль, как тесное платье, отчаянно жмет в груди.

только выбросить жаль: хоть и старое, но твое.

а февраль, предвкушая весну, говорит – иди,



не смотри, что шершавая грусть заслонит проём.

небо плещется над тобой – атлантический серый кит.

упадет – и придавит тяжестью на кровать.

оборвется строка – но не точкой в конце строки,

а с желанием оборвать.

утро сворачивается у ног, словно теплый кот.

сквозняком трется в пятки и мчит, ускользая вниз.

и оказывается, что ты дышишь ровно наоборот:

вдыхая тоску и смерть,

выдыхаешь жизнь.

Авторские орфография и пунктуация сохранены