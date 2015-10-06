Форма поиска по сайту

06 октября 2015, 20:20

Культура

Живые поэты: Александра Воробей

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Киев
  • Возраст: 26 лет
  • Любимые поэты: Иосиф Бродский, Лина Костенко, Аля Кудряшева

    • дышишь наоборот

    обнимаешь подушку – она тебе свет и щит.
    жалостливый февраль гладит скорбью по волосам.
    снег ложится неровными складками, топорщит,
    словно шерсть у дворняги-пса.

    боль, как тесное платье, отчаянно жмет в груди.
    только выбросить жаль: хоть и старое, но твое.
    а февраль, предвкушая весну, говорит – иди,

    не смотри, что шершавая грусть заслонит проём.

    небо плещется над тобой – атлантический серый кит.
    упадет – и придавит тяжестью на кровать.
    оборвется строка – но не точкой в конце строки,
    а с желанием оборвать.

    утро сворачивается у ног, словно теплый кот.
    сквозняком трется в пятки и мчит, ускользая вниз.

    и оказывается, что ты дышишь ровно наоборот:

    вдыхая тоску и смерть,

    выдыхаешь жизнь.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    литература проекты стихи живые поэты

