Живые поэты: Александра Воробей

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
дышишь наоборот
обнимаешь подушку – она тебе свет и щит.
жалостливый февраль гладит скорбью по волосам.
снег ложится неровными складками, топорщит,
словно шерсть у дворняги-пса.
боль, как тесное платье, отчаянно жмет в груди.
только выбросить жаль: хоть и старое, но твое.
а февраль, предвкушая весну, говорит – иди,
не смотри, что шершавая грусть заслонит проём.
небо плещется над тобой – атлантический серый кит.
упадет – и придавит тяжестью на кровать.
оборвется строка – но не точкой в конце строки,
а с желанием оборвать.
утро сворачивается у ног, словно теплый кот.
сквозняком трется в пятки и мчит, ускользая вниз.
и оказывается, что ты дышишь ровно наоборот:
вдыхая тоску и смерть,
выдыхаешь жизнь.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
