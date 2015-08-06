Президентская библиотека оцифрует подшивки первой детской газеты СССР

Фото: ТАСС/Владимир Аспапкович

Президентская библиотека оцифрует десять годовых подшивок газеты "Ленинские искры". Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Издания с 1929 — по 1941 годы за исключением трех годовых комплектов, были переданы Президентской библиотеке по договору с правопреемником газеты, ООО "Пять углов".

Газета "Ленинские искры" начала выходить в Ленинграде в 1924 году. Ее основной читатель - дети и подростки со всей территории Советского Союза. Первый номер вышел в свет 31 августа 1924 года. Он состоял из заметок, написанных самими школьниками, и распространялся бесплатно. В течение недели после выхода первого номера на "Ленинские искры" было оформлено 12 тысяч подписок.

Любопытно, что со статьи приближенного на тот момент к Сталину партийного функционера Павла Постышева, опубликованной в номере от 1 января 1936 года, вошло в традицию устанавливать для детей новогоднюю елку. До этого такое празднование Нового года считалось признаком буржуазии.

В разное время на страницах газеты появляются имена лучших литераторов того времени. Среди них Аркадий Гайдар, Максим Горький, Александр Куприн, Михаил Зощенко, Лев Кассиль, Борис Житков, Корней Чуковский, Сергей Михалков, Виталий Бианки, Ольга Берггольц, Самуил Маршак, Леонид Пантелеев, Вадим Шефнер, Михаил Веллер и многие другие.

В 1992 году "Ленинские искры" были переименованы, получив новое название "Пять углов".

Как отмечают в Президентской библиотеке, оцифрованные издания газеты станут достойным вкладом в библиотечные фонды, которые составляют сегодня уже около 400 тысяч единиц хранения.

Напомним, что 6 июля, в День военно-морского флота Президентская библиотека представила в открытом доступе оцифровку первого российского Морского устава, который был утвержден Петром Великим 295 лет назад, в 1720 году.

Ранее сообщалось, что в электронную форму будет переведено наследие пушкинской эпохи – более 100 документов, хранящихся в архиве Всероссийского музея А. С. Пушкина. В их числе тетради и письма Ивана Панаева, Ивана Голенищева-Кутузова, графа Франсуа Ксавье де Местра к князьям Голицыным, автографы поэта Василия Жуковского и других.

Кроме того, будет оцифрована серия карт и планов сражений русско-турецкой войны 1828 года.