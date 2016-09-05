Зачем читать и что читать: новое онлайн-издание о книгах "Горький"

Dominique Appia/artconversation.com

Онлайн-издание о книгах и чтении "Горький", призванное стать "навигатором в мире современной литературы", запущено в Сети, – сообщил vc.ru один из его основателей.

По словам создателей, "Горький" будет писать о новых и старых книгах, причем совершенно разных: серьезных и смешных, бестселлерах и малотиражных, русских и зарубежных, "в чтении которых стыдно признаться друзьям, и книгах, по которым защищают диссертации", – комментируют они.

[I]"Горький"[/I]: О пользе чтения сказаны миллиарды слов, написаны миллионы страниц. "Читать модно", "Читать нужно", "Не будешь читать – вырастешь балбесом и ничего в жизни не добьешься.

Кроме того, на сайте есть раздел "Новости", в котором ежедневно публикуются самые актуальные события из мира книг, в том числе связанные с Москвой. Например, сегодня утром там появилась новость о том, что станцию метро "Фонвизинская" украсят изображения героев "Недоросля".

[I]"Горький"[/I]: Что такое чтение? Просвещение или развлечение? Роскошь? Досуг? Причуда? Эскапизм? Профессиональная необходимость? Зачем читать взрослому человеку сегодня?

Всего на сайте представлены четыре рубрики: рецензии (совсем новые и старые книги), фрагменты (пока там есть только один отрывок из новой книги Виктора Пелевина "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами", которая выйдет 8 сентября), контекст (известные и не очень люди рассказывают о литературе), книжная полка (там выкладываются аннотации к самым разным книгам, фильтровать которые можно по темам рубрикатора).

gorky.media

Авторы издания собираются писать не только о книгах, но и о самых разных мероприятиях, связанных с книжной культурой. А в специальном разделе "Книжная полка" будут собраны все книги, когда-либо упоминавшиеся в рецензиях и статьях. Их объединят в базу данных, благодаря которой любую, даже известную только в узких кругах книгу, можно будет найти по тегам.

[I]"Горький"[/I]: Гете на склоне лет писал, что никто на самом деле не знает, сколько нужно времени и усилий, чтобы научиться читать: "Мне для этого понадобилось восемьдесят лет, но и теперь я не могу сказать, насколько преуспел в этом". При всем почтении к чтению (и Гете) мы верим, что можно управиться быстрее: чтение не требует тщательной подготовки и доступно каждому. И, как говорил один достославный пьяница и досточтимый венерик, можете быть совершенно уверены – от чтения вы станете не только умнее, но и отважнее.

gorky.media

Аудитория "Горького" – люди, читающие на русском языке и осмысляющие мир с помощью печатного слова, вне зависимости от их места жительства, дохода, образования или статуса.

[I]"Горький"[/I]: В планах – более ста материалов ежемесячно: новости, рецензии и эссе, интервью с писателями, переводчиками, учеными, издателями и читателями, тематические подборки книг, статьи о книгоиздании и книжной бизнесе, материалы о книжной торговле в других странах, отрывки из готовящихся к публикации книг и актуальные сегодня фрагменты классики, статьи о истории чтения и о том, как читают сегодня.

Онлайн-проект "Горький" создан как некоммерческий, а придумали и запустили его – основатель книжного магазина "Фаланстер" Борис Куприянов и экс-редактор "Афиши" Нина Назарова.