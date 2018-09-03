Москва онлайн покажет встречу с писателем Бернаром Вербером

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

7 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция французского писателя Бернара Вербера, посвященная выходу его новой книги.

Писатель является автором популярных романов "Империя ангелов", "Шестой сон", "Мы боги", "Отцы наших отцов". На пресс-конференции Бернар Вербер расскажет собравшимся журналистам о тонкостях сюжета нового произведения и основных идеях романа, о своем творческом пути и планах на дальнейшую жизнь.

В мероприятии также примут участие представители издательства:



директор редакции №1 издательства "Эксмо" Александра Шипетина;

руководитель отдела зарубежной современной литературы редакции №1 издательства "Эксмо" Юлия Раутборт.