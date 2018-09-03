Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

3 сентября, 13:30

Москва онлайн покажет встречу с писателем Бернаром Вербером

литература искусство Москва онлайн

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

7 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция французского писателя Бернара Вербера, посвященная выходу его новой книги.

Писатель является автором популярных романов "Империя ангелов", "Шестой сон", "Мы боги", "Отцы наших отцов". На пресс-конференции Бернар Вербер расскажет собравшимся журналистам о тонкостях сюжета нового произведения и основных идеях романа, о своем творческом пути и планах на дальнейшую жизнь.

В мероприятии также примут участие представители издательства:

  • директор редакции №1 издательства "Эксмо" Александра Шипетина;
  • руководитель отдела зарубежной современной литературы редакции №1 издательства "Эксмо" Юлия Раутборт.

Смотрите 7 сентября в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать