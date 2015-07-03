Форма поиска по сайту

03 июля 2015, 19:01

Культура

Живые поэты: Мария Иванова

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Мария Иванова

  • Город: Москва
  • Возраст: 23 лет
  • Любимые поэты: Рильке, Йейтс и Айзенберг

    • Корабли всё лавировали-лавировали,


    Рёбра ломило от растущего сердца.


    Год тянулся – несладкой жвачкой, равниной ли –


    Пронизанный длинными месяцами, как герцами


    Проткнута тишины простыня льняная,


    Сотканная кропотливо, отпаренная тщательно.


    Память выцветала – пятнами, линяя,


    И лакуны зияли медицинскими печатями.


    Память – жгучая тряпка, повязанная на глаза,


    Заставляющая бесконечно в себя смотреть,


    Ни сорвать, ни поправить её нельзя.


    И, когда ей случается умереть,


    Ты стоишь, всё лицо твоё в потёках краски,


    И не помнишь себя – и не сходишь за своего.


    Потому что кто ты без этой повязки?


    Сполох страха и счастья – и более ничего.


    И, вцепившись в слова, как в громоотводы,


    (не помня правил безопасного поведения),


    Перед надвигающейся бурей свободы


    Целуешь, как пьют, не ведаешь брода,


    И затем, отстранившись, как пол от свода,


    Впервые узнаёшь себя в отражении.


    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • orlovsky.poetry@gmail.com
