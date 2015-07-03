Живые поэты: Мария Иванова

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.
Мария Иванова
Корабли всё лавировали-лавировали,
Рёбра ломило от растущего сердца.
Год тянулся – несладкой жвачкой, равниной ли –
Пронизанный длинными месяцами, как герцами
Проткнута тишины простыня льняная,
Сотканная кропотливо, отпаренная тщательно.
Память выцветала – пятнами, линяя,
И лакуны зияли медицинскими печатями.
Память – жгучая тряпка, повязанная на глаза,
Заставляющая бесконечно в себя смотреть,
Ни сорвать, ни поправить её нельзя.
И, когда ей случается умереть,
Ты стоишь, всё лицо твоё в потёках краски,
И не помнишь себя – и не сходишь за своего.
Потому что кто ты без этой повязки?
Сполох страха и счастья – и более ничего.
И, вцепившись в слова, как в громоотводы,
(не помня правил безопасного поведения),
Перед надвигающейся бурей свободы
Целуешь, как пьют, не ведаешь брода,
И затем, отстранившись, как пол от свода,
Впервые узнаёшь себя в отражении.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
