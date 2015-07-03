Живые поэты: Мария Иванова

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Мария Иванова

Город: Москва Возраст: 23 лет Любимые поэты: Рильке, Йейтс и Айзенберг

Корабли всё лавировали-лавировали,

Рёбра ломило от растущего сердца.

Год тянулся – несладкой жвачкой, равниной ли –

Пронизанный длинными месяцами, как герцами

Проткнута тишины простыня льняная,

Сотканная кропотливо, отпаренная тщательно.

Память выцветала – пятнами, линяя,

И лакуны зияли медицинскими печатями.

Память – жгучая тряпка, повязанная на глаза,

Заставляющая бесконечно в себя смотреть,

Ни сорвать, ни поправить её нельзя.

И, когда ей случается умереть,

Ты стоишь, всё лицо твоё в потёках краски,

И не помнишь себя – и не сходишь за своего.

Потому что кто ты без этой повязки?

Сполох страха и счастья – и более ничего.

И, вцепившись в слова, как в громоотводы,

(не помня правил безопасного поведения),

Перед надвигающейся бурей свободы

Целуешь, как пьют, не ведаешь брода,

И затем, отстранившись, как пол от свода,

Впервые узнаёшь себя в отражении.

