Роман "Волки и Медведи" награжден премией "Национальный бестселлер"

Фигль-Мигль. Фото: ИТАР-ТАСС

Объявлен лауреат премии "Национальный бестселлер-2013". Награду получил роман "Волки и Медведи" автора, которая взяла псевдоним Фигль-Мигль. Во время вручения премии таинственный литератор поднялась на сцену в больших солнцезащитных очках, скрывающих половину лица. Назвать свое настоящее имя автор не пожелала.

При этом роман Фигль-Мигль "боролся" за победу с другим фаворитом жюри – произведением "Красный свет" Максима Кантора. Решающий голос за "Волков и Медведей" отдал почетный председатель жюри Лев Макаров, сообщается на официальном сайте премии.

Напомним, помимо романов "Волки и Медведи" и "Красный свет" в список, сформированный жюри, вошли произведения "Власть мертвых" Ольги Погодиной-Кузьминой, "Лавр" Евгения Водолазкина, "Мутабор" Ильдара Абузярова и "Видоискательница" Софьи Купряшиной.

Российская национальная литературная премия "Национальный бестселлер" была учреждена в 2001 году. Она присуждается ежегодно в Санкт-Петербурге за лучший роман, написанный на русском языке. Девиз премии - "Проснуться знаменитым!".