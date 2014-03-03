Форма поиска по сайту

03 марта 2014, 17:06

Культура

На прилавках появилась книга пианиста Исакоффа об истории фортепиано

"Афиша": на русский язык перевели книгу об истории фортепиано

На русский язык перевели книгу, посвященную одному из самых главных музыкальных инструментов мира. "Громкую историю фортепиано" пианиста и музыковеда Стюарта Исакоффа уже можно купить в книжных магазинах столицы.

Автор рассказывает о том, что привнесли в фортепианную игру Моцарт и Бетховен, как работает механическое пианино и почему Ференцу Листу приходилось обманывать своих учеников.

Около пяти сотен страниц издания вместили также истории рок-группы Emerson Lake & Palmer, первых инструментов флорентийского мастера Бартоломео Кристофори, а также многое другое. Читатель сможет узнать даже о том, кому пришла идея посадить внутрь инструмента кошек и что такое "подготовленное" фортепиано.

