02 июля 2013, 18:43

Культура

Поэтические чтения Сургановой и Гребенщиковой пройдут в парке Горького

Фото: М24

Поэтические чтения лидера группы "Сурганова и Оркестр" Светланы Сургановой, а также актрисы Алисы Гребенщиковой пройдут в парке имени Горького 4 июля.

Акция состоится в рамках ежегодного проекта "Книги в парках", участие в котором также принимают Сад имени Баумана, "Музеон", парк "Таганский" и сад "Эрмитаж". Этим летом здесь появились специальные книжные гоголь-модули, в которых по низким ценам продается литература от ведущих издательств и букинистов.

Идея проекта — популяризировать чтение среди детей, молодежи и старшего поколения. В парках организуют не только продажу книг, но и чтения литературных произведений, встречи с известными людьми, сообщили организаторы.

Начало воскресного мероприятия в парке Горького — в 19.30. Вход свободный.

