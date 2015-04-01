Писатель Алексей Иванов: "Ненастье" - это книга о простых людях"

Алексей Иванов. Фото: ТАСС/Евгений Курсков

В апреле на книжных прилавках появится новинка "Ненастье", свежий роман автора произведений "Географ глобус пропил", "Общага-на-Крови" и "Сердце Пармы" Алексея Иванова. На пресс-конференции, посвященной выходу книги, Иванов рассказал, чем герои "Ненастья" отличаются от персонажей других современных произведений, зачем писателю сидеть в интернете и почему литература сложней кинематографа.

Сюжет "Ненастья" строится вокруг истории бывшего солдата Афганской войны, который работает водителем в городе Батуеве. Он грабит спецфургон с деньгами. "Но роман не про деньги и не про криминал, а про ненастье в душе. Про отчаянные поиски причины, по которой человек должен доверять человеку в мире, где торжествуют только хищники, - но без доверия жить невозможно", - пишет в аннотации сам автор.



О "Ненастье"

"В основе романа лежит история союза ветеранов Афганистана города-миллионника Батуева. В книге три времени действия, первое - это 1985 год, когда происходят боевые действия в Афганистане, второе - 1990-е, время расцвета союза ветеранов Афганистана в Батуеве, а третье - вторая половина нулевых, когда собственность союза афганцев стала частной.

Сюжет романа строится на том, что в 2008 году один из главных героев, Герман Неволин, грабит фургон, который перевозит наличку большого бизнес-центра. Впрочем, роман не криминальный. Это история о поиске причин того, почему один человек может доверять другому в мире, где торжествуют хищники. Это роман о ловушках судьбы. Его нельзя назвать историческим, хотя во многом он основан на событиях, связанных с реальным союзом ветеранов города Екатеринбурга.

Этим произведением я обращаюсь к теме большого русского романа. Не знаю, насколько этот формат сегодня востребован, но, по-моему, он актуален всегда. Другое дело, что не всегда выходят произведения, соответствующие ему. Я не утверждаю, что моя книга ему точно соответствует. Но, во всяком случае, я действительно имел такие амбиции - написать большой русский роман.

Книга выйдет стартовым тиражом в 25 тысяч экземпляров".

Обложка романа "Ненастье"

О героях новой книги

"Герои - это простые люди. Тот самый "пипл", который "хавает", те самые граждане, которых жлобы называют "быдлом". Это люди, на которых ложится вся тяжесть реформ, которые отправляются на войну солдатами. У них нет какой-то особой миссии - я не склонен видеть в русском народе богоносцев. Но "Ненастье" повествует именно о нем - о народе. О людях без особых амбиций, о простых водителях трамваев или сотрудниках полиции.

Эта страта и раньше была в нашей стране основной, и теперь остается, и еще через много поколений, наверное, останется. Но она достаточно редко становится предметом художественного изучения".

О новых проектах

"Сейчас я занимаюсь большим проектом под названием "Тобол". Я пишу сценарий восьмисерийного художественного фильма, также выйдут исторический роман и документальный фильм".

О фактуре и пользе интернета

"Я люблю фактурность. Я много работаю с интернетом. Допустим, я точно знаю, какой фургон - какого цвета и какой марки - грабит мой герой. Я смотрю в интернете, как подобные фургоны выглядят, как устроена банковская защита и прочее. И когда я описываю, как приземляется вертолет Ми-24, я одной рукой пишу роман, а другой - шарю в интернете, чтобы узнать, какие у него иллюминаторы, как устроены колеса, как открываются дверцы.

Я уверен, что современному писателю без интернета работать невозможно. Он помогает создавать отчетливую картинку, а для меня это очень важно.

Впрочем, из интернета нужно черпать компетенцию, а никак не жизненный опыт".

"Фильм мне очень понравился. Конечно, мне бы хотелось быть его автором сценария, режиссером, оператором и актером (причем во всех ролях). Но я понимаю, что это невозможно. Я понимаю, что это экранизация, и порой экранизация уходит достаточно далеко от первоисточника. Но в данном случае я придерживаюсь такого мнения: надо судить по качеству получившегося продукта. Если фильм получился хороший, значит, экранизация хорошая, и все сделано правильно - пусть даже не совсем в соответствии с первоисточником в тех или иных вопросах.

Фильм Велединского получился великолепным, я полностью им доволен. К тому же, я могу похвастаться тем, что картина снималась именно в тех местах, где я жил, в той школе, где я сам учился, будучи школьником. Мне это было приятно увидеть на большом экране".

О литературе и искусстве

"Кино - достаточно простое искусство. Литература гораздо сложнее кинематографа.

Навык сочинять истории, кроме того, первичен, к примеру, для режиссеров, для создателей игр и для многих других представителей других видов творческой деятельности (не литературы).

Мне, правда, представляется, что сегодня книга в какой-то степени отходит на второй план. Она превращается в элитарное искусство - вроде театра, например. Она не умирает и не умрет. Но она уже не будет стоять на первом месте, как это было 30-40 лет назад. Обидно, конечно, но большой катастрофы я в этом не вижу".