Нормативы Москвы: как должны содержаться лифты в жилых домах

Фото: ТАСС/Геодакян Артем

С тех пор как в Москве стали строить многоэтажные дома, лифт стал необходимой частью почти каждого подъезда. И даже там, где лифт не предусмотрен, например, в некоторых кирпичных пятиэтажках с огромными пролетами между этажами, его устанавливают, как дополнительную опцию для удобства, конечно же, если позволяет конструкция здания.

На сегодняшний день в жилищном фонде Москвы эксплуатируется около 92 тысяч лифтов. M24.ru публикует нормативы по содержанию, ремонту и замене лифтов в многоэтажных жилых домах.

Срок безопасной эксплуатации лифта – 25 лет. Однако если по истечении этого срока была произведена диагностика и специалист не выявил нарушений в работе, то лифт может служить еще какое-то время.

К 2017 году, согласно программе по замене устаревшего лифтового оборудования, за счет города планируется заменить 30 процентов лифтов, срок эксплуатации которых выше 25 лет.

Сроки установки нового оборудования

В 9–12-этажном доме новое оборудование устанавливается в течение 30 дней.

В доме от 12 до 16 этажей на установку потребуется 40–45 дней, а в 16-этажном – до 60 дней.

Эксплуатация и обслуживание

Кабины лифтов и лифтовые шахты в подъездах принадлежат собственникам жилья и работы по их обслуживанию оплачиваются отдельно по квитанции ЕПД.

Обязанность по содержанию и ремонту кабины лифта возлагается на ТСЖ, ЖСК или УК.

Обслуживающая организация обеспечивает:

– содержание лифтов в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию;

– сохранность оборудования лифта;

– поддержание температуры не ниже +5°С в машинном помещении и шахте лифта в любое время года. При этом в шахтах наружного исполнения, то есть пристроенных к зданию снаружи, эксплуатация лифтов с релейной схемой управления допускается при температуре от -20° до +36°С.

– возможность быстрого и легкого доступа к дверям машинного помещения по чердаку или при помощи создания переходов, лестниц, и установки фонарей;

– в случае появления влаги в машинном или блочном помещениях, приямке или шахте лифта немедленное принятие мер по остановке лифта, а также устранению причин, вызывающих эти явления;

– подачу электроэнергии для работы лифтов и содержание в исправном состоянии электропроводки и предохранительные устройства в машинном помещении лифта;



– необходимый уровень света площадок перед каждой дверью лифта на этажах в любое время суток и на подходах и в самом машинном помещении лифта;

– производство всех строительных и сантехнических работ, связанных с ремонтом лифтов. При этом работы должны проводится в присутствии обслуживающего персонала специализированной организации;

– проведение массово-разъяснительной работы и распространение информационного материала по правилам пользования лифтами;

– учет сбоев в работе лифтов, а также запись в журналах осмотров и ремонтов всех работ, проводимых на лифтах персоналом подрядного предприятия, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт лифтов по договору;

– уборку кабины лифтов и очистку дверей снаружи.

Техническое обслуживание лифтов представляет собой:

– регулярное проведение смазки, чистки, наладки, регулировки и ремонта отдельных узлов лифтового оборудования в целях восстановления его работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов;

– периодические осмотры: текущий ремонт, аварийно-техническое обслуживание лифтов, согласно заранее разработанному графику.

Все лифты должны проходить профилактику не реже чем один раз в год.

В случае, если в кабине неисправного лифта остался пассажир, время приведения лифта в рабочее состояние не должно превышать 30 минут.