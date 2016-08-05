Почти 2 тысячи лифтов заменили в Москве по программе капремонта

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Около 1,9 тысячи лифтов заменили в Москве в 2016 году по программе капремонта, сообщает Агентство "Москва".

Всего за 2015–2016 годы по программе капремонта планируется заменить более 6 тысяч лифтов в более чем 1,2 тысячи домах.

Ранее Сергей Собянин заявил, что до конца года в программу капитального ремонта в столице войдут около двух тысяч домов. По словам мэра, первые дома будут сдаваться после капитального ремонта уже в сентябре.

Плату за капремонт с москвичей начали взимать с 1 июля прошлого года. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за квадратный метр. Малообеспеченные москвичи могут получить субсидии на уплату взносов на капремонт, также для ряда категорий граждан предусмотрены льготы по уплате взноса. Правительство Москвы утвердило региональную программу капитального ремонта домов на 30 лет. В нее включено 31,7 тысячи домов.

Онлайн-сервисы, где можно узнать о капремонте

Деньги москвичей идут либо в городской фонд капитального ремонта, либо на специальный счет, заведенный самими горожанами. Деньги со спецсчета могут быть пущены на ремонт исключительно того дома, в котором проживают собравшие их горожане. В программу капитального ремонта входит масса видов работ. Это ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, ремонт или замена лифтов, непригодных для дальнейшей эксплуатации.

Льготами при оплате капремонта пользуются 4 миллиона москвичей.