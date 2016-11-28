Выплаты по ипотеке предложили не учитывать в доходах граждан

Фото: ТАСС/YAY

Платежи по ипотеке предлагают не учитывать при расчете дохода семьи, определяемого для получения социальных выплат. Голосование за такую инициативу развернуто на сайте Российской общественной инициативы (РОИ). Авторы петиции отмечают, что на время выплаты ипотеки многие семьи становятся малоимущими. Заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Валентина Кабанова считает, что инициатива достойна обсуждения.

"Множество семей в России приобретают жилье по ипотеке, по которой в дальнейшем выплачивают огромные проценты банкам. Эти проценты зачастую занимают львиную долю семейного бюджета, из-за чего по факту люди становятся малоимущими", – отметили авторы петиции.

Однако при существующей системе расчета такие семьи не попадают в категорию малоимущих и не могут претендовать на социальную помощь. Так как при подсчете размера семейного дохода, государство не берет во внимание обязательные расходы по оплате ипотечных кредитов.

Заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Валентина Кабанова считает, что инициатива достойна обсуждения. "Мне необходимо проработать этот вопрос, обсудить с экспертами и с моими избирателями, у которых есть ипотека. Это нужно, чтобы понимать все аспекты проблемы. Потом можно будет планировать дальнейшие действия", – сказала она.

Если петиция наберет 100 тысяч голосов, то ее направят на рассмотрение в профильные органы власти.

По данным Агентства ипотечно-жилищного кредитования (АИЖК), в 2016 году в целом по стране наблюдается снижение цен на жилье. На сегодняшний день, средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке составляет 53,6 тысячи рублей, на вторичном рынке – 54,8 тысячи рублей. За первые 6 месяцев текущего года было выдано порядка 665 миллиардов рублей ипотечных кредитов населению, а средняя месячная ставка держится в пределах 13 процентов. При этом на погашение ипотечного кредита в Москве нужно порядка 53,5 тысячи рублей, в Подмосковье – 40 тысяч рублей. А в среднем по стране этот показатель составляет порядка 27 тысяч рублей. Согласно действующему законодательству, семья может считаться малоимущей, если подтвержденный доход всех ее членов за последние 3 месяца в пересчете на одного человека ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум устанавливается отдельно в каждом регионе. Например, в 2016 году в Москве он составляет 15,3 тысячи рублей в среднем на душу населения. При этом на трудоспособного человека должно приходиться 17,5 тысячи рублей, на пенсионера 10,8 тысячи рублей, а на ребенка – 13,2 тысячи рублей. А средняя зарплата в столице составляет порядка 60 тысяч рублей. То есть в семье, где есть двое работающих родителей и один ребенок на каждого будет приходиться порядка 40 тысяч рублей (при условии, что семья обладает собственной жилплощадью). Малоимущие семьи имеют право на следующие льготы:

ежемесячное пособие на несовершеннолетних детей;

компенсацию услуг ЖКХ;

льготы по питанию для детей;

льготы на проезд детей в общественном транспорте;

компенсационные выплаты в связи с поступлением ребенка в школу;

льготы по медицинскому обслуживанию.



Директор по социальным исследованиям Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Лилия Овчарова считает, что в пересмотре критериев определения малоимущей семьи нет необходимости.

"Платежи по ипотеке – это статья расходов семейного бюджета. А при назначении пособия оценивается уровень доходов. Это совершенно разные категории, и они не должны пересекаться. К тому же есть крайне небольшое количество малоимущих семей, которые могут взять ипотеку. В основном это – удел семей со средним доходом, а им дополнительная поддержка от государства не нужна", – пояснила эксперт.

Член правления общественной организации по защите семьи "Иван-Чай" Анна Теплетенко отмечает, что предлагаемый подход может облегчить жизнь многим семьям.

"Часто бывает так, что доход у молодой семьи вроде бы неплохой, но с учетом платежей по ипотеке на жизнь остается совсем мало. Что негативно отражается на качестве жизни всех членов семьи, и особенно детей. А бывают случаи, когда в той же ситуации оказывается мать-одиночка и не может получить дополнительную помощь, потому что формально у нее достаточный доход", – пояснила собеседник m24.ru.

Минстрой России запустил пилотный проект по созданию в стране арендного жилья. Оно может появиться в Москве, Казани и Томске. Для этих целей Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) выкупит в общей сложности 60 тысяч квадратных метров жилой площади, что позволит создать арендный фонд малометражных квартир, которые сейчас наиболее востребованы и доступны.

Арендные дома будут строить инвесторы, а государство затем будет выкупать их целиком, либо частями. Арендная плата за квартиры в таких домах будет несколько ниже, чем в среднем по рынку. Люди, у которых нет возможности купить собственное жилье, смогут заключить договор с государством на длительный срок.

Жильцам доходных домов будет предложен необходимый набор услуг и социальная инфраструктура, но квартиры в них нельзя будет приватизировать.