Льготы на проезд в пригородных поездах сохранятся

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Правительство Московской области не будет отменять льготный проезд на пригородных электричках, связывающих Москву и Подмосковье. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Петр Иванов.

По его словам, льготы сохранятся при поездках на электричках по территории Москвы и Подмосковья. "Плата с жителей Московской области, имеющих право на бесплатный проезд, по-прежнему взиматься не будет", - приводит слова Иванова пресс-служба Министерства транспорта .

Сейчас право на льготный проезд в Московской области имеют:

категории граждан, чье право на льготный проезд закреплено в федеральном законодательстве;

ветераны труда;

ветераны военной службы;

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ;

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

Как отмечает чиновник, с 1 августа 2015 года льгот лишатся только некоторые категории подмосковных граждан, которые пользуются общественным транспортом Москвы (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи). В их число входят ветераны труда, ветераны военной службы и пенсионеры, не имеющие льготного статуса.

Условия проезда на автобусах, трамваях, троллейбусах Подмосковья, а также на пригородных электричках, на которых действуют льготы, не изменятся и все льготы сохраняются как на подмосковных маршрутах, так и на межсубъектных маршрутах между Подмосковьем и Москвой.

Напомним, что согласно новому закону, с 1 августа текущего года изменяется порядок транспортного обслуживания льготных категорий граждан – жителей Подмосковья. Таким образом, около 1,2 миллиона пенсионеров лишаются права льготного поезда по Москве. Часть льгот все же могут вернуть, если необходимость их возвращения обоснуют комитеты соцзащиты.

При этом столичные льготники по-прежнему смогут бесплатно ездить на областном транспорте.