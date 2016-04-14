Свыше 4 миллионов москвичей обеспечены мерами социальной поддержки

"Интервью": Ирина Белых – о форуме в поддержку людей-инвалидов

Мерами социальной поддержки в столице обеспечены более четырех миллионов человек. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей от фракции "Единая Россия" Ирина Белых.

Она уточнила, что речь идет не только об инвалидах, но и обо всех жителях Москвы, получающих льготы по оплате жилья и взносов на капремонт.

Белых подчеркнула, что для города с 12-миллионным населением такое число получающих соцподдержку – "огромное количество".

"Москва уникальный город, где бюджет абсолютно социально ориентирован. В городе создана уникальная система социальной защиты населения", – добавила она.